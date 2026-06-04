Le llega refuerzo a Ley Ángel; busca castigar el acceso carnal a los animales

Durante el último debate de la iniciativa, la Cámara de Representantes aprobó la ley de acceso carnal a animales como un delito autónomo en el Código Penal, solo falta que el presidente Gustavo Petro la apruebe para comenzar a regir.

Sería incorporada en el Código Penal de Colombia (Ley 599 de 2000) junto a la Ley Ángel exactamente Artículo 339D Acceso carnal a animales.

La ley que modifica el Código Penal colombiano busca implementar castigos ejemplares a quienes realicen actos sexuales con cualquier tipo de seres sintientes, sea domestico, silvestre etc.



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Cabe destacar que esta conducta no era penalizada debido a que el juez no contaba con la autorización para condenar esta practica como ilegal, por lo que no se tienen cifras exactas de cuántos animales han sido vulnerados.

Sin embargo, según la Senadora Esmeralda Hernández, autora de este proyecto, indicó para Noticias Caracol que al trabajar en el tema siempre recibe casos de esta índole, en donde se han visto afectados desde gallinas, hasta burras.

¿Cuáles son las sanciones por acceso carnal a animales?

La condena para este delito no es excarcelable y puede variar según las circunstancias o los hechos presentados:



Prisión mínimo de 48 meses (2 años) en adelante.

Algunos agravantes que incrementan la pena:



El caso ocurre en espacio público.

El ser sintiente muere a causa de la violación.

El animal es accedido en varias oportunidades.

El animal es abusado por varias personas.

El acto se presenta frente a menor o menore de edad.

Para dar cumplimiento a esta ley los jueces y las entidades encargadas de estos casos, contaran con las herramientas necesarias.

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¿Cómo denunciar el maltrato animal?

La Senadora manifestó que anteriormente las entidades no recibían este tipo de denuncias, pero a partir de sancionada la ley, se puede presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación a través del grupo especializado GELMA (Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal)

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1. Canales para radicar la denuncia:



Puedes llamar a la línea 122 o 018000919748 ( recuerda decir que vas a denunciar un caso penal ante el grupo GELMA ).

). Ingresa al portal oficial de ¡A Denunciar! de la Fiscalía y la Policía Nacional, selecciona la opción Delitos contra animales y diligencia el formulario.

de la Fiscalía y la Policía Nacional, selecciona la opción Delitos contra animales y diligencia el formulario. Acude a la URI (Unidad de Reacción Inmediata) de la fiscalía o a una casa de justicia.

2. Elementos que debes aportar.



Narración de los hechos. (cómo, cuándo y dónde).

Información del sospechoso.

Evidencias.

Estado del animal.

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