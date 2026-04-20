Indignación por maltrato a perro en TransMilenio por ponerle bozal; casi lo asfixian

Un nuevo caso de maltrato animal en Bogotá generó mucha indignación tras la difusión de un video en el que un perro de raza rottweiler, es sometido de forma violenta por personal de vigilancia en el Portal 20 de Julio de TransMilenio, hecho que provocó una rápida respuesta en redes sociales.

Durante un video, grabado por ciudadanos y difundido rápidamente en redes sociales muestra el momento en que el canino es inmovilizado por varios trabajadores. En las imágenes se observa cómo uno de los guardias tira de una correa con tal fuerza que ejerce presión directa sobre el cuello del animal, al punto de estar cerca de asfixiarlo.

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Sumado a esto, testigos de la escena la calificaron como "angustiante", señalando que el perro presentaba signos visibles de estrés, dolor y resistencia ante un método que expertos en comportamiento canino consideran cruel y desproporcionado, ademnás de las largas jornadas que estos trabajan. Si deseas ver el video haz click acá



Por lo cual, ante la gravedad de los hechos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue contundente al declarar que en su administración existe "cero tolerancia frente al maltrato animal". Por su parte, TransMilenio afirmó que retiró de inmediato a la persona involucrada.

BASTA de abuso a los perritos de vigilancia en @TransMilenio . Él no es un guardia, es una víctima que "trabaja" todo el día con un bozal para luego terminar encerrado en una fría jaula 💔



Según la denuncia ciudadana, esto sucedió en el portal 20 de Julio de Bogotá.



Hace… pic.twitter.com/HXjcrD8iqC — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) April 20, 2026

¿Cómo reaccionaron las redes ante este caso de maltrato en TransMilenio?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y la Policía Ambiental hicieron un llamado a investigar la situación no solo de este rottweiler, sino de todos los perros vinculados a contratos de vigilancia dentro del sistema, dado que en el video se escucha cómo una persona pide que apretar más el bozal del perro.

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“La función de los peluditos en esas empresas de vigilancia es nula . Ellos siempre muestran inconformidad en los puestos de vigilancia”, “Dios mío que se acabe ya esto”, “Maldita desgraciada, que tal si a usted le hacen lo mismo”, entre otros comentarios que hay en redes sociales sobre este caso.

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Cabe recordar que en Colombia, el maltrato animal es un delito tipificado por la Ley 1774 de 2016, que establece sanciones penales y económicas para quienes causen daño o sufrimiento a los animales.

La iniciativa surge que tras la entrada en vigor de la Ley 2454 de 2025 (Ley Lorenzo), el uso de perros en estas actividades aumentó un 375,9 %. Por lo cual, se pide investigación a las autoridades para revisar la necesidad de estos animales en estos casos, cómo es en TransMilenio.

