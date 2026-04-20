Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ESTUDIANTE DE LA SERGIO ARBOLEDA
BURGER MASTER 2026
LINK PARA SACAR RUT
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Indignación por maltrato a perro en TransMilenio por ponerle bozal; casi lo asfixian

Indignación por maltrato a perro en TransMilenio por ponerle bozal; casi lo asfixian

Las imágenes difundidas en redes sociales, registradas en el portal 20 de Julio de TransMilenio, provocaron indignación y llamados a las autoridades.

maltrato a perro en TransMilenio por ponerle bozal
Indignación por maltrato a perro en TransMilenio por ponerle bozal; casi lo asfixian
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

Un nuevo caso de maltrato animal en Bogotá generó mucha indignación tras la difusión de un video en el que un perro de raza rottweiler, es sometido de forma violenta por personal de vigilancia en el Portal 20 de Julio de TransMilenio, hecho que provocó una rápida respuesta en redes sociales.

Durante un video, grabado por ciudadanos y difundido rápidamente en redes sociales muestra el momento en que el canino es inmovilizado por varios trabajadores. En las imágenes se observa cómo uno de los guardias tira de una correa con tal fuerza que ejerce presión directa sobre el cuello del animal, al punto de estar cerca de asfixiarlo.

Puedes leer: Aparece video dentro de la Universidad Sergio Arboleda tras caída de joven de un sexto piso

Sumado a esto, testigos de la escena la calificaron como "angustiante", señalando que el perro presentaba signos visibles de estrés, dolor y resistencia ante un método que expertos en comportamiento canino consideran cruel y desproporcionado, ademnás de las largas jornadas que estos trabajan. Si deseas ver el video haz click acá

Te puede interesar

  1. Manuela González comparte su conversación con integrante de Sin Senos Sí Hay Paraíso
    Manuela González revela conversación con integrante fallecido de Sin Senos Sí Hay Paraíso
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    Manuela González revela conversación con integrante fallecido de Sin Senos Sí Hay Paraíso

  2. Reacción de Carmen Villalobos tras caso 'Sin senos sí hay paraíso'; derramó lágrimas
    Reacción de Carmen Villalobos tras caso 'Sin senos sí hay paraíso'; derramó lágrimas
    Foto: Redes sociales
    Judiciales

    VIDEO: Desgarradora reacción de Carmen Villalobos por caso 'Sin senos sí hay paraíso'

Por lo cual, ante la gravedad de los hechos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue contundente al declarar que en su administración existe "cero tolerancia frente al maltrato animal". Por su parte, TransMilenio afirmó que retiró de inmediato a la persona involucrada.

¿Cómo reaccionaron las redes ante este caso de maltrato en TransMilenio?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y la Policía Ambiental hicieron un llamado a investigar la situación no solo de este rottweiler, sino de todos los perros vinculados a contratos de vigilancia dentro del sistema, dado que en el video se escucha cómo una persona pide que apretar más el bozal del perro.

Publicidad

Puedes leer: Hallan sin vida a reconocido actor de cine; su esposa lo encontró en casa

“La función de los peluditos en esas  empresas  de vigilancia es nula . Ellos siempre muestran inconformidad en los puestos de vigilancia”, “Dios mío que se acabe ya esto”, “Maldita desgraciada, que tal si a usted le hacen lo mismo”, entre otros comentarios que hay en redes sociales sobre este caso.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Rescate de los dos menores de edad y cinco adultos
    Así encontraron a dos menores y cinco adultos perdidos en Monserrate; después de 20 horas
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Bogotá

    VIDEO: “Como una aventura” catalogaron perdidos en Monserrate su desaparición en el cerro

  2. Video llanta que bajó a gran velocidad desata tragedia en Bogotá.jpg
    Video llanta que bajó a gran velocidad desata tragedia en Bogotá
    Foto captura de video
    Bogotá

    VIDEO: Llanta sale volando y acaba con la vida de una mujer en Bogotá

Cabe recordar que en Colombia, el maltrato animal es un delito tipificado por la Ley 1774 de 2016, que establece sanciones penales y económicas para quienes causen daño o sufrimiento a los animales.

La iniciativa surge que tras la entrada en vigor de la Ley 2454 de 2025 (Ley Lorenzo), el uso de perros en estas actividades aumentó un 375,9 %. Por lo cual, se pide investigación a las autoridades para revisar la necesidad de estos animales en estos casos, cómo es en TransMilenio.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Bogotá

Maltrato animal