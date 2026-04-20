VIDEO: Desgarradora reacción de Carmen Villalobos por caso 'Sin senos sí hay paraíso'

La alegría por un reconocimiento internacional se transformó, en cuestión de segundos, en un profundo sentimiento de solidaridad y tristeza para el elenco de la saga de Telemundo.

El suceso ocurrió el pasado sábado 18 de abril en el barrio Los Laches, un sector popular de la capital colombiana donde se adelantaban las grabaciones de la cuarta temporada de la serie.

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En un momento de la tarde, un altercado inesperado en plena vía pública involucró a personas ajenas a la producción y terminó afectando directamente a los colaboradores que hacían posible el rodaje.



Según los reportes oficiales de la Policía Metropolitana, un hombre atacó a otro ciudadano con un elemento cortopunzante, lo que generó una reacción en cadena donde varios presentes intentaron ayudar, derivando en una situación fatal que dejó tres fallecidos, incluyendo al responsable de iniciar el altercado.

¿Qué dijo Carmen Villalobos sobre lo ocurrido en grabaciones de 'Sin senos sí hay paraiso'?

Carmen Villalobos, quien esa misma noche se alzaba con el premio a Mejor Actriz Protagónica, no pudo ocultar su dolor frente a las cámaras.

Con la estatuilla en mano pero el corazón visiblemente afectado, dedicó su triunfo a quienes considera su familia de set.

"Hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy. Mis sentimientos están con las familias de los compañeros de producción", expresó entre lágrimas ante una audiencia que pasó del aplauso al silencio respetuoso.

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Las víctimas de este desafortunado incidente fueron identificadas como Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, quien se desempeñaba como conductor de los vehículos de la serie, y Nicolás Francisco Perdomo, un joven de tan solo 18 años que trabajaba como productor de transporte.

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El responsable del ataque fue identificado como Josué Cubillos Gaviria, un joven de 24 años de quien se investigan antecedentes de salud mental.

A través de sus redes sociales, Villalobos profundizó en lo que significa perder a un compañero de trabajo en estas circunstancias.

Reacción de Carmen Villalobos tras caso 'Sin senos sí hay paraíso' Foto: Redes de Carmen Villalobos

La actriz resaltó que las jornadas de grabación son tan extensas que el equipo termina siendo un núcleo familiar donde se comparten risas, chistes y el día a día. En una dedicatoria especial a Nicolás, lo recordó como un ser lleno de luz y energía positiva que iluminaba el set con su presencia.

Pero Carmen no estuvo sola en este duelo digital. Figuras de la talla de Gregorio Pernía, conocido por su papel de "El Titi", Carolina Gaitán, Catherine Siachoque y Jorge Enrique Abello se unieron bajo una misma consigna que rápidamente se volvió tendencia: “Silencio en el set”.

Con este mensaje, los artistas buscaron honrar la memoria de sus compañeros fallecidos y manifestar su rechazo ante la violencia que irrumpió en su espacio de trabajo.

El impacto de este hecho ha trascendido al elenco, movilizando a gremios como el sindicato ANTA y Actores Sociedad Colombiana de Gestión, quienes han hecho un llamado para revisar y reforzar los protocolos de seguridad en los rodajes realizados en espacios públicos.

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