Lady Tabares confirma fallecimiento de querido actor de La vendedora de rosas; revela foto

La noticia ha tomado por sorpresa a los seguidores de una de las producciones más emblemáticas del país. Lady Tabares, la recordada protagonista de la película dirigida por Víctor Gaviria utilizó sus plataformas digitales para dar un último adiós a John Mario.

Conocido cariñosamente por sus amigos y colegas como 'El Ojón', este actor fue una pieza clave en la narrativa que capturó la esencia de las calles antioqueñas en la década de los 90.

Desde sus historias de Instagram, Lady compartió el dolor que embarga a los integrantes del equipo que aún permanecen unidos por el vínculo que dejó el rodaje.



Con una fotografía y palabras cargadas de afecto, la actriz manifestó que la partida de su amigo ha sido inesperada, dejando un vacío profundo en quienes compartieron set con él.



Lady Tabares despide a querido integrante de 'La vendedora de rosas' con emotiva fotografía Foto: Redes de Lady Tabares

"Vuela alto, querido amigo", fue uno de los mensajes que rápidamente se volvió tendencia, reflejando el cariño que se mantenía intacto a pesar del paso de los años.

John Mario no fue un actor de academia, sino uno de esos talentos naturales que el director seleccionó directamente en las zonas populares de Medellín para dotar a la historia de una autenticidad inigualable.

Su participación permitió que el público viera reflejada una realidad palpable, convirtiendo su interpretación en un recuerdo imborrable para los amantes del séptimo arte.

Publicidad

Puedes leer:Falleció recordado actor de La vendedora de rosas, Lady Tabares confirmó la triste noticia

Según lo expresado por Tabares, tanto ella como los demás compañeros sobrevivientes están consternados por esta transición de John Mario a otro plano de la vida.

Publicidad

Este suceso se suma a un año que ha sido particularmente difícil para el grupo de actores de la cinta. Apenas en febrero de 2026, el país también recibió con tristeza la noticia del fallecimiento de Jhon Fredy Ríos, quien dio vida al carismático personaje de 'Chocolatina'.

En ese momento, Lady también fue la encargada de informar a la opinión pública sobre la partida de Ríos, destacando que su compañero ya descansaba en paz.

La racha de eventos desafortunados que ha rodeado a los miembros de esta producción ha sido mencionada por varios medios, subrayando la sensibilidad que genera cada pérdida dentro de este círculo de amigos.

Aunque por ahora no se han hecho públicas las causas exactas del fallecimiento de John Mario, el impacto de su partida es evidente en las sentidas declaraciones de sus allegados.

Lady Tabares, quien ha estado bajo el foco público recientemente por su participación en programas de entretenimiento, ha demostrado una vez más la lealtad que guarda hacia sus orígenes y hacia las personas que la acompañaron en los inicios de su carrera artística.