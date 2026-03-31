Fallece reconocido músico vallenato en Mompox; enseñó a soñar a los niños con su acordeón

Mompox, la joya colonial a orillas del río Magdalena, ha perdido uno de sus latidos más sonoros. El lunes 30 de marzo de 2026, el entorno artístico del Caribe colombiano se estremeció al confirmarse la partida de José Luis Zuluaga de León, conocido por todos los parranderos y amantes del folclor simplemente como Joche Zuluaga.

Un fallo cardíaco repentino, ocurrido en su tierra natal durante la jornada del lunes de Semana Santa, apagó la voz de su acordeón, pero no el eco de su historia.

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Joche no fue un músico que buscara solo el brillo de las luces y el aplauso efímero. Aunque su destreza técnica lo llevó a las ligas mayores del vallenato, su verdadera pasión en los últimos años encontró un escenario más humilde y significativo: los salones de clase de Mompox.



Allí, bajo el respaldo de la Secretaría de Turismo y Cultura local, el artista se transformó en maestro, dedicando sus días a colocar acordeones en los pechos de niños y jóvenes que veían en él un modelo a seguir.

Para Zuluaga, el futuro del género no estaba en las ventas, sino en la semilla que lograra plantar en el corazón de los nuevos talentos momposinos.

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Su trayectoria profesional fue robusta y cargada de sentimiento. Muchos lo recordarán por ese himno al romance titulado "La dueña de mi suerte", una pieza grabada junto a la voz de Ramiro Padilla y de la autoría de Tico Mercado.

Esa canción, que habla de miradas que gobiernan el cuerpo y besos que entregan el alma, se convirtió en el estandarte del dúo "Ramiro y Joche", permitiéndoles recorrer diversos escenarios y consolidarse en el gusto popular.

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Pero Joche también dejó su huella con otros colegas, como Berna Escobar, con quien dio vida a temas como "Vivo contento" y "El hombre con dos mujeres", demostrando una versatilidad que le permitió navegar por las distintas vertientes del vallenato tradicional.



¿Quién fue Joche Zuluaga, acordeonero?

La formación de Joche empezó lejos de su Mompox querido, cuando a los 16 años se mudó a Barranquilla para aprender los secretos del instrumento.

Fue allí donde recibió la influencia y enseñanzas de Negro Villa, una figura clave que moldeó el estilo que años más tarde lo llevaría a competir en la categoría de Rey Profesional en el Festival de la Leyenda Vallenata de 2021.

Aunque en aquella edición 54 del certamen más importante del género no se llevó la corona, su participación reafirmó que su talento estaba a la altura de los más grandes acordeoneros del país.

Las reacciones tras su partida no se han hecho esperar. Su compañero de mil batallas musicales, Ramiro Padilla, expresó con profundo dolor que Joche era más que un colega; era un hermano con quien compartió sueños y un lenguaje único que solo ellos entendían a través de los ensayos y las presentaciones.

Por su parte, figuras de la talla de Gonzalo Arturo "El Cocha" Molina destacaron no solo la calidad artística de Zuluaga, sino su inmensa calidad humana y su estrecho vínculo con la comunidad.

Hoy, Mompox siente un vacío que las emisoras locales intentan llenar reproduciendo sus grabaciones de forma constante.

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