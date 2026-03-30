Contundente veredicto contra mujer que le quitó la vida a su novio porque saludó a una amiga

El fallo ya es oficial y pone fin a uno de los casos más comentados en González Catán. Una mujer de 34 años fue condenada a prisión perpetua tras ser hallada responsable por la muerte de su novio en un hecho ocurrido en octubre de 2024, en el partido de La Matanza, Argentina.

Se trata de Natacha Araceli Palavecino, quien enfrentó un proceso judicial en el que el Tribunal en lo Criminal N°4 evaluó pruebas, testimonios y antecedentes de la relación. La decisión se conoció en horas de la tarde, tal como estaba previsto, y confirmó la pena máxima en este tipo de casos.

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El episodio que dio origen al proceso ocurrió el 21 de octubre de 2024, cerca de las 5:00 de la mañana. Según lo que se logró reconstruir durante el juicio, todo se desencadenó minutos antes con una discusión en vía pública.

En ese momento, la mujer increpó a otra joven, identificada como Ludmila Corvalán, luego de que esta saludara a su pareja, Mariano Grinspun, de 22 años. Lo que parecía un intercambio menor escaló rápidamente hasta convertirse en una situación fuera de control.

Primero se registró una confrontación directa con la otra mujer, quien también resultó afectada durante el episodio. Después, la atención se centró en lo ocurrido con Grinspun, quien fue gravemente herido en medio de la escena.

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Mujer que le quitó la vida a su novio

Una herida mortal propinada por su novia

El joven fue trasladado, pero las lesiones resultaron determinantes. De acuerdo con los informes médicos presentados en el proceso, la causa de su fallecimiento fue una herida profunda en el tórax que comprometió órganos vitales, generando una reacción crítica en su organismo.

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Durante el juicio, los jueces analizaron diferentes elementos que permitieron establecer la responsabilidad de la acusada. Entre ellos, se incluyeron registros de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y peritajes médicos que ayudaron a reconstruir lo sucedido en detalle.

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Uno de los puntos que más peso tuvo en la decisión fue el historial previo de la relación. Según se expuso en las audiencias, ya existían antecedentes de conflictos entre la pareja. Incluso, semanas antes del hecho, el joven había recibido atención médica por una lesión causada en medio de una discusión.

Esa situación había derivado en una denuncia formal y en una medida de restricción de acercamiento que estaba vigente al momento de lo ocurrido. Este antecedente fue clave para entender el contexto en el que se desarrollaron los hechos.

El tribunal descartó que la mujer hubiera actuado bajo una reacción momentánea extrema, como planteó parte de la defensa. En cambio, consideró que las pruebas eran contundentes y sostenían la calificación del caso por el vínculo existente entre ambos.

Además, los jueces resolvieron unificar esta condena con una pena anterior que la mujer tenía desde 2021 por un caso de lesiones leves, lo que terminó de consolidar la sentencia final.

