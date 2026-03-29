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Rompe el silencio el esposo de mujer embarazada atacada en Uribia: “No sé por qué”

El esposo de Catherine Paola Torres habló tras el ataque ocurrido en Uribia. Reveló su temor por la seguridad de su familia mientras ella se recupera en UCI.

Habló el esposo de mujer embarazada atacada en La Guajira
Habló el esposo de mujer embarazada atacada en La Guajira
/Foto: /Noticias Caracol /redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 29 de mar, 2026

La situación que rodea a Catherine Paola Torres Barros sigue generando reacciones, pero ahora hay un nuevo elemento que le da otro giro al caso: habló su esposo y dejó claro que el miedo es real.

Todo ocurre tras el hecho registrado el pasado 22 de marzo en el municipio de Uribia, donde la joven de 27 años fue atacada mientras se encontraba en la terraza de su vivienda.

Puedes leer: Giro inesperado en caso de embarazada baleada en La Guajira; un alcalde y un video privado

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De acuerdo con lo conocido hasta ahora, Catherine estaba en su casa, ubicada en el barrio Venezuela, cuando un hombre en motocicleta llegó hasta el lugar y le disparó en varias ocasiones antes de huir.

El momento quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, lo que permitió reconstruir parte de lo sucedido y encendió las alertas en la comunidad.

Tras lo ocurrido, la joven fue trasladada de urgencia a un centro médico en Maicao. Su estado era delicado, y debido a que se encontraba en embarazo —con reportes que varían entre los 4 y 8 meses— los médicos tuvieron que practicarle una cesárea de emergencia.

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La bebé logró ser salvada y permanece bajo observación en incubadora, mientras su madre continúa en proceso de recuperación.

Con el paso de los días, los reportes médicos han sido más alentadores. Luego de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos, Catherine ha mostrado una evolución favorable, lo que ha dado un respiro a su familia y a quienes han seguido de cerca el caso.

Catherin Paola Torres Barros: aparece nuevo elemento de investigación
Catherin Paola Torres Barros, psicóloga
Foto: redes sociales

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La versión del esposo

En medio de este panorama, Eli Meriño, esposo de la víctima, decidió hablar en entrevista con Noticias Caracol. Sus declaraciones dejaron ver la preocupación que hoy rodea a su entorno más cercano.

“Sí temo por mi seguridad, por la seguridad de mi señora, de mis hermanos y de mi madre, pero, obrando en Dios, sé que de esta salimos [...]. Mi madre y mi familia somos bien criados; no somos gente de problemas”, expresó.

Más allá del hecho inicial, la situación ha generado controversia por un episodio que amplificó la atención mediática. Se trata de la difusión de un video íntimo de la víctima desde la cuenta oficial de Instagram del alcalde de Manaure, Jhon Pimienta.

Puedes leer: Hallan cuerpo en Antioquia que sería de auxiliar de vuelo estadounidense desaparecido

El mandatario aseguró que su cuenta fue hackeada, mientras las autoridades revisan lo ocurrido y buscan establecer si existe alguna relación entre este hecho y el ataque.

Por ahora, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar los móviles detrás del ataque. Mientras tanto, la familia de Catherine se mantiene a la espera de avances, enfocada en su recuperación y en la evolución de la bebé.

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