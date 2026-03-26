Giro inesperado en caso de embarazada baleada en La Guajira; un alcalde y un video privado

En el municipio de Uribia, La Guajira, una mujer de 27 años y ocho meses de embarazo sufrió un ataque con arma de fuego mientras se encontraba en el patio de su vivienda.

El hecho se registró el domingo 22 de marzo en el barrio Venezuela, cuando un hombre que se desplazaba en motocicleta disparó contra ella en varias ocasiones. La víctima fue identificada como Catherine Paola Torres Barros, psicóloga y residente de la localidad.

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Según reportes, tras recibir los impactos de bala, la mujer fue trasladada de urgencia a un centro médico y luego remitida a una clínica en Maicao debido a la gravedad de sus heridas. Los disparos afectaron su espalda y cabeza, lo que llevó a varias intervenciones quirúrgicas para estabilizar su estado. Cámaras de seguridad del sector registraron el ataque, material que forma parte clave del proceso investigativo.



De acuerdo con la misma información, durante la emergencia los médicos practicaron una cesárea de urgencia para salvar a la hija de la víctima, quien nació y permanece en incubadora bajo vigilancia especializada, mientras continúa la atención médica a la madre.

Aparición de video en redes impulsa hipótesis de conflicto personal en caso de Uribia

Medios regionales y reportes de El Tiempo informaron que la investigación tomó un giro tras la circulación de un video íntimo que mostraba imágenes de la víctima y mensajes ofensivos. El contenido fue publicado desde una cuenta asociada al alcalde de Manaure, Jhon Pimienta, quien aseguró que sus redes fueron vulneradas sin autorización.

El material contenía insultos y advertencias que sugerían represalias por supuesta traición, lo que abrió la posibilidad de que el ataque esté vinculado a un conflicto personal o motivado por celos.

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Las autoridades judiciales de la Guajira continúan evaluando si existe relación directa entre la difusión del contenido y la agresión con arma de fuego. En paralelo, se realizan entrevistas, análisis de evidencias digitales y seguimiento de posibles testigos para esclarecer los móviles del hecho.

El alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, condenó el ataque, expresó apoyo a la víctima y a su familia, y solicitó resultados rápidos para dar con el responsable. La institución de salud donde trabajaba la psicóloga también emitió un comunicado de respaldo, reiterando su compromiso con la protección del personal médico y la atención a víctimas de violencia.

Por otro lado, Catherine Paola Torres, permanece en unidad de cuidados intensivos recibiendo atención médica constante. Su hija sigue en incubadora bajo vigilancia neonatal especializada.

Según fuentes judiciales, una mujer sería la principal sospechosa de ordenar el atentado, aunque la investigación continúa para confirmar posibles vínculos y esclarecer completamente los hechos.



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