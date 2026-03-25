El castigo que podría recibir Epa Colombia por excesos en la Escuela de Carabineros

La situación de Daneidy Barrera Rojas vuelve a generar conversación luego de que se conocieran detalles de una investigación en curso dentro de la Escuela de Carabineros, lugar donde cumple su condena desde agosto de 2025.

La creadora de contenido, que ya había sido sentenciada a cinco años y tres meses de prisión, ahora enfrenta un nuevo capítulo tras el hallazgo de presuntas irregularidades en su espacio de reclusión.

Todo comenzó con una inspección realizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en la que se detectaron varios elementos que no estarían permitidos dentro del centro. Entre lo encontrado, según la información oficial, figuran hasta cinco teléfonos celulares en la habitación asignada a la influenciadora, lo que encendió las alertas internas y llevó a la apertura de un proceso formal.



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Pero eso no fue lo único que llamó la atención de las autoridades. También se reportó la presencia de un vehículo de alta gama ubicado en una zona no autorizada dentro del complejo. Se trataría de un Mini Cooper de color morado que, de acuerdo con lo que ha trascendido, estaría relacionado con su entorno cercano.

Este hallazgo aumentó las dudas sobre posibles beneficios fuera de las condiciones habituales del sistema.

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Frente a este panorama, el coronel Daniel Gutiérrez, vocero del Inpec, confirmó que ya se activó un proceso investigativo que fue remitido al Ministerio de Justicia. La revisión busca establecer si hubo incumplimiento de normas internas y, de ser así, definir las medidas correspondientes. Por ahora, las autoridades no han tomado una decisión definitiva, pero sí dejaron claro que el caso está en análisis

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¿Qué castigo podría recibir Epa Colombia por estas irregularidades?

Aunque la investigación sigue en curso y no hay una decisión definitiva, las autoridades ya dejaron claro que el caso podría derivar en medidas disciplinarias importantes.

Uno de los escenarios más mencionados es el traslado inmediato a otro centro penitenciario con condiciones más estrictas, como El Buen Pastor, lo que implicaría un cambio en su rutina y en el manejo de sus condiciones de reclusión.

Además, dependiendo de los resultados de la investigación, también se podrían aplicar sanciones internas dentro del sistema penitenciario. Estas medidas suelen incluir restricciones adicionales, mayor control sobre comunicaciones y la pérdida de ciertos beneficios que se otorgan a las personas privadas de la libertad bajo cumplimiento de normas.

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Otro punto clave es que el proceso fue elevado al Ministerio de Justicia, lo que indica que la decisión final no será menor. Las autoridades han insistido en que no se permitirán privilegios ni condiciones especiales, por lo que cualquier determinación buscará garantizar que se cumplan las reglas establecidas para todos los internos en el país.

Por ahora, el caso sigue abierto y a la espera de un pronunciamiento oficial. Mientras tanto, la situación de Epa Colombia continúa en revisión, en medio de un proceso que podría marcar un nuevo giro en su paso por el sistema penitenciario colombiano.