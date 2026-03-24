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Novia de Epa Colombia rompe el silencio ante recientes críticas: "Tanta injusticia"

La pareja de la reconocida influencer rompió el silencio en medio de una nueva ola de polémicas y dejó ver el impacto que la situación está teniendo fuera del lugar de reclusión.

Karol Samantha habla de las polémicas de Epa Colombia
Epa Colombia y Epa Colombia
Foto: Instagram @karol_samanthaoficial
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

La situación de Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, volvió a generar controversia en los últimos días luego de que surgieran versiones sobre su comportamiento dentro del lugar de reclusión donde cumple su condena.

La creadora de contenido, que fue sentenciada a más de cinco años de prisión por los daños ocasionados al sistema de TransMilenio, ha estado en el centro de la conversación tras reportes que señalan presuntos episodios conflictivos, que incluirían discusiones, gritos e incluso amenazas a otras internas.

A esto se sumarían quejas por el volumen de la música, lo que habría generado incomodidad en el entorno.

Aunque estos señalamientos han tomado fuerza en redes sociales y algunos medios, no han sido confirmados oficialmente, lo que ha abierto el debate sobre la veracidad de la información que circula.

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Karol Samantha se pronuncia sobre la polémica de Epa Colombia

En medio de este panorama, Karol Samantha, prometida de la influencer, decidió pronunciarse públicamente y defenderla. A través de sus redes sociales, inició su mensaje agradeciendo a quienes han mostrado apoyo durante este proceso.

“Gracias por siempre estar aquí, por apoyarnos, por desear lo mejor para Daneidy, por llevarla en sus oraciones y sobre todo por pedir justicia para ella”, expresó.

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Sin embargo, su intervención fue más allá y cuestionó con firmeza la manera en que se está difundiendo la información. “Yo sé que la polémica llama más polémica y que, obviamente, los medios buscan estar pegados de la noticia del momento. Pero mi pregunta es: ¿en dónde queda la conciencia de todas esas personas que transmiten información sin tener la certeza de si es real o no? ¿Solo por generar vistas? ¿Y el daño que le hacen a esa persona dónde queda?”, señaló.

Puedes leer: Razón por la que la abogada de Epa Colombia no logra sacarla de la cárcel

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La joven también dejó ver lo difícil que ha sido enfrentar este momento desde lo personal, especialmente por el impacto que tiene en su entorno familiar. “El tiempo de Dios es perfecto, ¿y sabes? A veces no quisiera caer en este juego ni darle foco a todo esto, pero muchas veces es difícil callar y soportar tanta injusticia”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado directo a los medios de comunicación y a los usuarios en redes sociales para que sean más responsables con la información que comparten.

“Quiero hacer una invitación a los medios de comunicación. Ustedes sí saben que tienen una responsabilidad súper grande de transmitir información a todo el mundo. Informen y no desinformen más, no desorienten a las personas, no sean un teléfono roto”, concluyó.

Mira también: ¿Epa Colombia podría salir de la cárcel? Juez define en el proceso de la influencer

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