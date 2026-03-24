La hipótesis que toma fuerza en accidente de avión Hércules en Putumayo; ocurrió al despegar

Continúan apareciendo más información del accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el cuál ocurrido en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo este lunes 23 de marzo, donde las autoridades mencionan una posible teoría de lo ocurrido.

La hipótesis más reciente habla de que la aeronave terminó golpeándose contra la superficie de la pista antes de elevarse. Al punto que el comandante de Bomberos de Putumayo, Eduardo Sanjuan, reveló para Blu Radio que existen versiones que indican que el avión, "al momento de despegar, golpeó la parte de atrás".

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Sin embargo, esta teoría se fundamenta por la información de los testimonios recogidos en el lugar de los hechos, incluyendo relatos y más de un militar que se encontraba presente en la pista durante la operación. No obstante, el oficial Sanjuan ha sido enfático al señalar que, por ahora, "todo son especulaciones" y confirmó que hasta el momento no hay una versión oficial.



La atención de la emergencia en Puerto Leguízamo sobre el avión Hércules C-130 enfrentó obstáculos críticos desde el primer momento, inicialmente, el cuerpo de bomberos mencionó a este mismo medio, que desplegó 11 unidades de planta para la respuesta inicial, las condiciones de acceso al sitio del accidente fueron sumamente complejas.

Avión Hércules se accidenta en Putumayo

¿Qué más se conoció del accidente del avión Hércules C-130?

De igual forma, el comandante del cuerpo de Bomberos explicó que los vehículos de socorro solo pudieron avanzar hasta cierto punto, obligando al personal a continuar bajo condiciones de incertidumbre sobre la ubicación exacta; al llegar, el avión Hércules C-130 ya se encontraba envuelto en llamas.

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Posteriormente, mencionó que uno de los detalles más duros durante este accidente fue la falta de insumos especializados para este tipo de emergencias aeronáuticas. Ante la ausencia de espuma adecuada para combatir incendios de tal magnitud, la comunidad local desempeñó un papel fundamental.

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“La gente nos llevó Fab y con eso, después de 3 horas, pudimos liquidar el incendio”, confesó, evidenciando las carencias logísticas enfrentadas durante la tragedia. Mientras las familias de los soldados claman por respuestas, dado que hasta el momento se han confirmado 68 uniformados que perdieron la vida en este accidente, mientras las autoridades competentes se encuentran investigando las causas de este accidente.

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