Aparece otro video del avión Hércules accidentado en el momento del despegue

Un nuevo video del accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, comenzó a circular en redes sociales y ha generado impacto por las imágenes que muestran los segundos previos al siniestro.

En el clip, grabado desde las inmediaciones del aeropuerto, se observa cómo la aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana inicia su maniobra de despegue con aparente normalidad.

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El avión toma velocidad, se eleva y durante unos segundos parece completar el procedimiento sin inconvenientes.



Sin embargo, instantes después, el panorama cambia. En las mismas imágenes se alcanza a ver cómo la aeronave pierde estabilidad y termina descendiendo de forma abrupta, precipitándose a tierra a pocos kilómetros del punto de partida.

Este video se ha convertido en una de las principales piezas que circulan en redes sociales sobre el caso, ya que permite ver el momento exacto en que ocurre la emergencia, algo que hasta ahora solo se conocía a través de versiones oficiales.

El accidente ocurrió en la mañana del lunes, aproximadamente a las 9:50 a. m., cuando el avión, que había despegado desde el aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, sufrió una falla que aún no ha sido esclarecida.

Video del despegue del avión Hércules accidentado /Foto: redes sociales

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Cifras de heridos tras accidente de avión Hércules

Las cifras iniciales entregadas por la Gobernación de Putumayo dan cuenta de al menos ocho personas fallecidas y 83 heridos, de los cuales 14 se encuentran en estado crítico. Estos datos siguen siendo preliminares y podrían cambiar a medida que avancen las verificaciones.

Por su parte, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general Carlos Silva, explicó que el accidente se produjo pocos segundos después del despegue. Según indicó, la aeronave presentó un problema que provocó su caída a corta distancia del aeropuerto.

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En la zona del accidente, ubicada a unos tres kilómetros del casco urbano, continúan las labores de rescate y atención. Equipos especializados trabajan para ubicar a todas las personas que iban a bordo y brindar asistencia a los heridos.

Las imágenes del video han generado múltiples reacciones, ya que muestran con claridad cómo se desarrolló la maniobra y lo que ocurrió segundos después.

🔴 Atención: Este video muestra el despegue del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana 🇨🇴 (FAC1016) desde el Aeropuerto Caucayá, en Puerto Leguízamo (Putumayo). 125 militares y policías iban a bordo de la aeronave que se precipitó a tierra poco después. pic.twitter.com/0PZzuLjBUT — WEB INFOMIL.COM (@Webinfomil) March 23, 2026