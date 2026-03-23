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Aparece otro video del avión Hércules accidentado en el momento del despegue

Un video muestra el momento exacto en que un avión Hércules despega en Putumayo y segundos después cae. Autoridades reportan heridos y víctimas.

Aparece otro video del avión Hércules accidentado
Aparece otro video del avión Hércules accidentado
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 23 de mar, 2026

Un nuevo video del accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, comenzó a circular en redes sociales y ha generado impacto por las imágenes que muestran los segundos previos al siniestro.

En el clip, grabado desde las inmediaciones del aeropuerto, se observa cómo la aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana inicia su maniobra de despegue con aparente normalidad.

Puedes leer: Avión Hércules con más de 100 soldados se accidentó en Putumayo; lista de víctimas

El avión toma velocidad, se eleva y durante unos segundos parece completar el procedimiento sin inconvenientes.

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Sin embargo, instantes después, el panorama cambia. En las mismas imágenes se alcanza a ver cómo la aeronave pierde estabilidad y termina descendiendo de forma abrupta, precipitándose a tierra a pocos kilómetros del punto de partida.

Este video se ha convertido en una de las principales piezas que circulan en redes sociales sobre el caso, ya que permite ver el momento exacto en que ocurre la emergencia, algo que hasta ahora solo se conocía a través de versiones oficiales.

El accidente ocurrió en la mañana del lunes, aproximadamente a las 9:50 a. m., cuando el avión, que había despegado desde el aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, sufrió una falla que aún no ha sido esclarecida.

Video del despegue del avión Hércules accidentado
Video del despegue del avión Hércules accidentado
/Foto: redes sociales

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Cifras de heridos tras accidente de avión Hércules

Las cifras iniciales entregadas por la Gobernación de Putumayo dan cuenta de al menos ocho personas fallecidas y 83 heridos, de los cuales 14 se encuentran en estado crítico. Estos datos siguen siendo preliminares y podrían cambiar a medida que avancen las verificaciones.

Por su parte, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general Carlos Silva, explicó que el accidente se produjo pocos segundos después del despegue. Según indicó, la aeronave presentó un problema que provocó su caída a corta distancia del aeropuerto.

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Puedes leer: Avión Hércules de la Fuerza Aérea se accidenta en Putumayo; 110 soldados iban a bordo

En la zona del accidente, ubicada a unos tres kilómetros del casco urbano, continúan las labores de rescate y atención. Equipos especializados trabajan para ubicar a todas las personas que iban a bordo y brindar asistencia a los heridos.

Las imágenes del video han generado múltiples reacciones, ya que muestran con claridad cómo se desarrolló la maniobra y lo que ocurrió segundos después.

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