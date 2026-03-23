Avión Hércules de la Fuerza Aérea se accidenta en Putumayo; 110 soldados iban a bordo

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó en la mañana de este lunes 23 de marzo en el municipio de Puerto Leguízamo, generando una emergencia que mantiene en alerta a las autoridades y organismos de rescate en la región.

De acuerdo con la información preliminar, la aeronave transportaba a decenas de uniformados de las Fuerzas Militares. Algunas versiones señalan que a bordo iban cerca de 110 soldados, organizados en al menos dos pelotones, quienes se movilizaban en una operación dentro del sur del país.

Puedes leer: Autoridades develan oscuro pasado de menor de edad señalado de matar a hermanas en Malambo



El incidente ocurrió sobre las 9:00 de la mañana. Según lo explicado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, el accidente se habría presentado en el momento en que la aeronave intentaba despegar desde la pista.

Sin embargo, otras versiones que circulan indican que el hecho pudo haber ocurrido minutos después del despegue, lo que ha generado distintas hipótesis que están siendo revisadas por las autoridades competentes.

El lugar del accidente se encuentra a pocos kilómetros del casco urbano de Puerto Leguízamo, lo que ha permitido que unidades militares y equipos de emergencia lleguen a la zona para iniciar las labores de verificación y atención.

Publicidad

Puedes leer: Alias 'El Viejo' confiesa quién dio la orden de quitarle la vida a Miguel Uribe Turbay

Víctimas tras caída de avión Hércules en Putumayo

Hasta el momento, los reportes preliminares indican que al menos 20 uniformados han sido rescatados con vida, aunque la cifra podría cambiar a medida que avancen las operaciones en el terreno.

Publicidad

La prioridad de los equipos de rescate es ubicar a todas las personas que se encontraban en la aeronave y brindar atención médica a quienes lo requieran.

Las autoridades han mantenido un perímetro de seguridad en la zona del accidente mientras se desarrollan las labores de búsqueda. Equipos especializados trabajan en condiciones complejas para acceder al área y continuar con el proceso de atención.

El ministro de Defensa confirmó que ya se activaron todos los protocolos necesarios para atender la emergencia. A través de sus redes sociales, indicó que unidades militares se encuentran en el lugar, aunque aún no se tiene claridad total sobre el número exacto de afectados ni sobre las causas del accidente.

“Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente”, señaló el funcionario, quien también hizo un llamado a evitar la difusión de versiones no confirmadas mientras se consolida la información oficial.

La aeronave Hércules es utilizada en operaciones de transporte militar, especialmente en zonas de difícil acceso, lo que explica su presencia en esta región del país. Este tipo de vuelos suelen movilizar personal y equipos en diferentes misiones logísticas.

Mientras tanto, las labores de rescate continúan en Putumayo, donde se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un informe más detallado sobre lo ocurrido, incluyendo el número de personas afectadas y los primeros hallazgos sobre las causas del accidente.

Publicidad