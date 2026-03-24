Duro relato de sobreviviente del accidente del avión Hércules: “Vi un hueco”

Este 23 de marzo se presentó el accidente del avión Hércules C-130 en la zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, en donde viajaban más de 100 soldados profesionales y hasta el momento hay 68 personas fallecidas por este siniestro aéreo.

Sin embargo, uno de los relatos más duros es el de Jhony Ortiz, un soldado profesional que sobrevivió a esta situación, hecho que su familia lo describe como un "milagro". Tanto es así que su esposa, Natalia Micanquer, compartió a los medios de comunicación varios detalles de lo que vivió su pareja.

Natalia Micanquer afirmó que el día del accidente comenzó todo normal y hacia las 6:00 de la mañana, Ortiz la llamó para confirmarle que abordaría el avión Hércules con destino a Bogotá, donde planeaba reencontrarse con su familia durante un permiso. Pese a esto, afirmó que sintió un duro presentimiento por lo ocurrido.

🔴 Atención: Este video muestra el despegue del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana 🇨🇴 (FAC1016) desde el Aeropuerto Caucayá, en Puerto Leguízamo (Putumayo). 125 militares y policías iban a bordo de la aeronave que se precipitó a tierra poco después. pic.twitter.com/0PZzuLjBUT — WEB INFOMIL.COM (@Webinfomil) March 23, 2026

Pasó más de media hora hasta que él me llamó y me dijo: “El avión en el que íbamos se estrelló. Estoy golpeado de la cabeza'", recordó Micanquer en declaraciones a medios nacionales. Esa llamada fue el primer alivio en medio de la incertidumbre que rodeaba el accidente en la selva del Putumayo.



¿Qué más comentó el sobreviviente del accidente del avión Hércules?

Posteriormente, Jhony Ortiz por medio del testimonio de su esposa describió cómo se encontraba dentro del fuselaje tras el impacto, donde describió que esta se llenó de caos y muchos gritos. A pesar de tener un brazo fracturado y una pierna atrapada bajo el peso de otros ocupantes, el instinto de supervivencia del militar fue superior.

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"Solo recuerdo muchos gritos. Vi un hueco por donde logré salirme", le manifestó Ortiz a su pareja. De igual forma, explicó que con las pocas fuerzas que le quedaban, el soldado se arrastró por un orificio en la estructura para alejarse de los restos y después que tuvo una distancia considerable, el avión Hércules terminó explotando.

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Actualmente, el soldado Jhony Ortiz se encuentra bajo observación médica especializada en el Hospital Militar Central de Bogotá. Allí fue trasladado para tratar sus fracturas y las suturas necesarias tras el fuerte golpe recibido en la cabeza durante el choque.

Pese a la gravedad de sus lesiones y el trauma vivido, el ánimo del uniformado parece estar sostenido por su fe. Natalia Micanquer se aferra a las palabras que él le dirigió tras ser rescatado: "Negra, estoy bien. Papá Dios es muy grande".

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