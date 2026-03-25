La llamada que encendió las alarmas en el caso del hombre que atacó a su pareja e hijastras

El hecho que ocurrió en la localidad de Bosa, en donde Deisy Granados y sus dos hijas fueron encontradas sin vida dentro de un vivienda, generó mucho conmoción en los habitantes de este sector, ante esto las autoridades ya tienen como el principal sospechoso a Cristian Valencia, pareja de la víctima, quien tenía rastros de veneno en su cuerpo.

De acuerdo con el medio de comunicación El Tiempo, un familiar de las víctimas hizo una llamada al 123, situación que alertó a las autoridades sobre lo que ocurrió en la vivienda. Hecho que permitió la rápida reacción de la Policía, que tras verificar lo ocurrido activó los protocolos correspondientes para la intervención oportuna.

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Tanto es así que fue el mismo alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, quien mencionó que este caso estaría relacionado con un tema de violencia intrafamiliar, al punto que las víctimas vivían con Cristian Valencia, lo que apuntaría que este es el principal responsable de apagar la vida de las tres mujeres.



“Según información preliminar, un hombre asesinó a su pareja y a sus dos hijastras, de 20 y 17 años. El hombre, que presentaba signos de envenenamiento, fue capturado y tendrá que responder ante la justicia”, publicó Galán, en sus redes sociales con el fin de alertar a la comunidad sobre este caso.



¿Quiénes son las víctimas de Cristian Valencia?

Las autoridades indicaron que el principal sospechoso es Cristian Valencia, quien su captura se produjo en el mismo lugar del crimen, lo que refuerza la hipótesis de su participación directa, pese a esto, este fue trasladado a un centro médico debido a que tuvo la intención de quitarse la vida, dado que en su cuerpo se encontraron rastros de veneno.

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De manera preliminar, se investiga si existían antecedentes de conflictos o denuncias previas, ya que este tipo de información resulta clave para establecer responsabilidades y entender el contexto del crimen que generó mucha procupación en la zona de Bosa.

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Sin embargo, ya las autoridades revelaron que las personas que perdieron la vida fueron su pareja Deisy González y sus hijastras Karen Penagos Granados, de 20 años. Daniela Penagos Granados, de 17 años, por lo que, se continúa reforzando la teoría que esto se debió a un crimen pasional contra las mujeres.

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