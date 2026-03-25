Revelan identidad de mujeres halladas sin vida en vivienda en Bosa; madre y sus hijas

La localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, se confirmó un ataque hacia una mujer y sus hijos, donde el principal implicado sería la pareja de la chica. A lo que las autoridades locales revelaron las identidades de las tres víctimas que perdieron la vida en lo que se ha catalogado preliminarmente como un triple feminicidio.

De acuerdo con los reportes oficiales de la Policía Nacional y la Fiscalía, se conoció que las víctimas pertenecían a un mismo núcleo familiar. La madre, identificada como Deisy Granados Arboleda, tenía 42 años y compartía su hogar con sus dos hijas, quienes también fueron blanco del ataque.

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Mientras que las jóvenes fueron identificadas como, Karen Penagos Granados, de 20 años. Daniela Penagos Granados, de 17 años, en donde las tres mujeres residían en la vivienda que terminó ocurriendo el ataque, donde el primer implicado es Cristian Camilo Valencia Hurtado, quien era la pareja sentimental de Deisy Granados y padrastro de las dos jóvenes.



Tanto es así que Cristian Valencia convivía con las víctimas en la residencia ubicada en Bosa, lo que refuerza la hipótesis de las autoridades sobre un caso extremo de violencia intrafamiliar, mientras que el sujeto fue capturado en el lugar de los hechos.



¿Qué más se conoció de la captura de Cristian Valencia?

De igual forma, se conoció que la detención de Cristian Valencia no fue inmediata en términos judiciales, ya que tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico tras ser hallado en condiciones delicadas debido a un presunto intento de quitarse la vida, tras realizar el ataque.

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Tanto es así que este detalle es clave para los investigadores, pues orienta el proceso hacia un crimen planeado dentro del entorno familiar. Por lo cual, el caso Deisy, Karen y Daniela ha provocado un rechazo generalizado en la ciudadanía y ha puesto nuevamente en el centro del debate público la urgencia de mecanismos efectivos para proteger a las mujeres.

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Las autoridades trabajan actualmente en la recolección de pruebas y la verificación de antecedentes del capturado para establecer si existían denuncias previas o señales de alerta que pudieran haber evitado este trágico desenlace. Por otro lado, la ciudad clama por justicia para esta madre y sus dos hijas, cuyas vidas fueron apagados, mientras se encontraban en su hogar.

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