Hombre habría quitado la vida a su esposa y a sus hijastras en Bosa; luego se tomó veneno

Una escena que ha generado conmoción se registró en la localidad de Bosa, donde fueron halladas sin vida una mujer y sus dos hijas dentro de su vivienda en el barrio Atalayas.

El caso se conoció en la mañana de este martes, luego de una alerta realizada a la línea de emergencias 123. Según informaron las autoridades, un familiar de las víctimas dio aviso de la situación, lo que permitió la rápida llegada de unidades de la Policía y del Cuerpo Oficial de Bomberos al lugar.

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Al ingresar a la residencia, los uniformados encontraron los cuerpos de una mujer de 42 años y sus dos hijas, de 20 y 17 años. El hallazgo ocurrió al interior del inmueble, donde de inmediato se activaron los protocolos correspondientes.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención se realizó con apoyo de los organismos de emergencia, quienes facilitaron el ingreso a la vivienda para verificar lo ocurrido.

Captura del presunto responsable

En medio del procedimiento, las autoridades confirmaron la captura de un hombre que se encontraba dentro de la vivienda. Según la información preliminar, se trata de la pareja sentimental de la mujer y padrastro de las jóvenes.

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El sujeto fue detenido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro médico, ya que, de acuerdo con el reporte, presentaba signos de haber intentado ingerir una sustancia. Tras recibir atención, quedó bajo custodia de las autoridades.

La Policía indicó que el capturado será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de avanzar en el proceso correspondiente y definir su situación judicial.

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Hallan sin vida a madre y sus dos hijas en Bosa

El caso quedó en manos de unidades especializadas que iniciaron los actos urgentes para esclarecer lo sucedido. Tanto el CTI como la Policía Judicial trabajan en la recolección de pruebas y en la reconstrucción de los hechos.

Por ahora, las autoridades manejan la información como un hecho ocurrido en el ámbito familiar, mientras se analizan todos los elementos encontrados en el lugar.

Las diligencias incluyen la inspección técnica al inmueble, entrevistas a personas cercanas y el análisis de los indicios recolectados durante el procedimiento.



Avanza el proceso judicial

Con la captura del hombre, el proceso entra en una nueva etapa en la que la Fiscalía definirá los cargos correspondientes y avanzará en la investigación formal.

Mientras tanto, los organismos encargados continúan recopilando información clave para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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El caso de la mujer y sus dos hijas encontradas sin vida en Bosa sigue en desarrollo, a la espera de nuevos detalles oficiales que permitan entender completamente lo sucedido.