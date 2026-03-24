Tras 31 años, hijo de Patricia Teherán logra reconocimiento legal; podrá recibir regalías

Después de más de tres décadas desde la muerte de Patricia Teherán, su hijo, Alex Teherán, logró ser reconocido legalmente como heredero de la artista, lo que le permitirá acceder a las regalías generadas por su música.

La decisión pone fin a una situación jurídica que se extendió durante años y que le impidió recibir ingresos derivados de las canciones de su madre, pese a ser su único descendiente.

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El origen del problema se remonta al momento posterior a la muerte de la cantante en 1995. En ese entonces, Alex era apenas un bebé y no alcanzó a ser registrado legalmente como hijo por sus padres.



Tras el fallecimiento de la artista, fueron sus abuelos quienes realizaron el registro, pero el trámite se hizo de forma incorrecta. Como resultado, quedó inscrito como hijo de ellos, lo que legalmente lo ubicaba como hermano de su propia madre.

Durante ese tiempo, las canciones de la intérprete continuaron sonando en Colombia y otros países, generando ingresos por derechos de autor. Sin embargo, esos recursos no pudieron ser reclamados por su hijo debido a la falta de reconocimiento legal.

“Legalmente no soy hijo de mi mamá… aparezco como su hermano”, explicó Alex en declaraciones previas, al referirse a la situación que lo afectó durante años. Este error tuvo consecuencias directas en el acceso a los derechos económicos sobre la obra de Patricia Teherán, según se conoció en el proceso legal y en declaraciones previas.

Debido a esta inconsistencia en su registro civil, Alex Teherán no pudo reclamar durante más de tres décadas las regalías generadas por la música de su madre, Patricia Teherán.

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¿Cómo el hijo de Patricia Teherán logró el reconocimiento legal?

La corrección de esta situación se logró a través de un proceso jurídico adelantado por su equipo legal. Según se conoció, la encargada de confirmar el avance fue su abogada Wendy Herrera, quien explicó que se llevó a cabo la modificación del registro civil para establecer de forma oficial el vínculo de filiación.

De acuerdo con lo informado en un post de instagram, la abogada de Alex Teherán confirmó que el trámite permitió que, finalmente, su cliente fuera reconocido legalmente como hijo de la cantante, lo que abre la puerta para reclamar las regalías correspondientes.

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Este paso no solo tiene implicaciones económicas, sino también jurídicas, ya que formaliza su identidad y su relación con la artista dentro del marco legal, según lo explicado en el proceso legal que permitió la corrección del registro civil.

El reconocimiento también influye directamente en la administración del legado de Patricia Teherán, de acuerdo con lo informado por la defensa de Alex Teherán tras conocerse la decisión.

Su música sigue vigente en emisoras, plataformas digitales y eventos culturales, lo que mantiene activos los ingresos derivados de sus composiciones e interpretaciones, como se ha evidenciado en reportes de medios sobre la permanencia de su repertorio.

Ahora, con el reconocimiento legal, su hijo podrá participar en la gestión de esos derechos, así como en decisiones relacionadas con el uso y preservación de su obra, conforme a lo que permite la ley para herederos legalmente reconocidos.

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