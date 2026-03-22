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Reconocida actriz murió en una terminal de transportes; tenía 55 años

La actriz fue hallada sin vida en un bus; autoridades investigan las causas del hecho, mientras seguidores lamentan su muerte.

Mariana Pizarro perdió la vida dentro de una terminal de buses
Reconocida actriz murió en una terminal de transportes; tenía 55 años
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de mar, 2026

Se confirmó el fallecimiento de Mariana Pizarro, reconocida actriz, docente y activista de 55 años. La artista fue hallada sin vida el pasado 18 de marzo en el interior de un autobús de larga distancia al llegar a su destino en la provincia de Misiones, en la ciudad de Argentina. Hecho que generó gran conmoción en las personas.

Mariana Pizarro se encontraba emprendiendo un viaje sola desde la ciudad de Buenos Aires con destino a Posadas. Tanto es así que según los reportes oficiales, ella ocupaba el asiento número 20 de una unidad perteneciente a la empresa Vía Bariloche. Durante el trayecto, transcurrió sin aparentes sobresaltos.

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Fue alrededor de las 9:20 de la mañana, al arribar a la Terminal de Ómnibus de Posadas, el chofer de la unidad, Juan Carlos Olmedo, intentó despertarla al notar que no se preparaba para descender, pero al no obtener respuesta, solicitó auxilio de inmediato. Tanto es así que el personal médico y efectivos de la Comisaría Decimoséptima acudieron al lugar, donde evidenciaron que la actriz ya no tenía vida.

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Las primeras investigaciones realizadas por la División Científica y el médico policial indicaron que el cuerpo de Mariana Pizarro no presentaba signos de violencia. Tras las diligencias correspondientes y la intervención de la unidad de ciencias forenses, se determinó que la causa del deceso fue por causas naturales, y después fue entregado a ssu familiares.

Mariana Pizarro reconocida actriz
Mariana Pizarro reconocida actriz
Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Quién fue Mariana Pizarro?

Mariana Pizarro fue formada en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires, y consolidó una carrera de más de cinco décadas como actriz, directora, investigadora y docente. Tanto es así que su labor no se limitó a Argentina, ya que también impulsó proyectos culturales y de educación comunitaria en México y Estados Unidos.

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Además de su faceta artística, Mariana fue una destacada activista feminista y defensora de los derechos sociales, participando activamente en iniciativas contra la violencia hacia las mujeres.

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Al punto que en Misiones, desempeñaba un rol clave como coordinadora de la Regional Oberá del Programa Teatro de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y fue una de las fundadoras de la delegación provincial de la Asociación Argentina de Actores y Actrices en el año 2012.

La ceremonia del 19 de marzo estuvo cargada de emotividad, ya que coincidió con el día de su cumpleaños, permitiendo que colegas, alumnos y familiares se despidieran de ella.

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