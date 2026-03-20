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¡Luto en el cine! Fallece la leyenda de cine Chuck Norris a sus 86 años

La familia del actor compartió un mensaje sentido confirmando la noticia, después de que el actor fue hospitalizado en Hawái.

Fallece la leyenda de cine Chuck Norris a sus 86 años después de estar hospitalizado
Fallece la leyenda de cine Chuck Norris a sus 86 años
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de mar, 2026

El histórico actor Chuck Norris falleció este viernes a los 86 años. Previamente, había sido internado en Hawaii por una emergencia médica, la cuál no había sido revelada. Dicha noticia fue confirmada por su familia desde el Instagram personal del artista marcial.

Inicialmente, el medio especializado TMZ, el experto en artes marciales sufrió un incidente de salud mientras se encontraba en la isla de Kauai, en el archipiélago de Hawái y fuentes cercanas al actor mencionan que este se encontraba estable y alegre, por lo cual, la noticia de su fallecimiento sorprendió a sus seguidores.

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Por medio de sus redes sociales, la familia del artista confirmó el fallecimiento con un emotivo mensaje. “Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansaba en paz”, mencionaron.

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Sumado a esto, explicaron que “Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”.

"Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansaba en paz”, se puede leer en la publicación de la familia.

¿Quién fue Chuck Norris?

Carlos Ray "Chuck" Norris se convirtió en un fenómeno más allá de lo actoral, este inició su carrera despegó en la década de los sesenta como campeón mundial de karate, para luego dar el salto a Hollywood, donde protagonizó duelos memorables como el que tuvo con Bruce Lee en The Way of the Dragon.

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Luego, su consolidación definitiva llegó con la serie "Walker, Texas Ranger", donde interpretó al ranger Cordell Walker durante casi una década. Además de su faceta artística, Chuck Norris creó su propio estilo de artes marciales, el Chun Kuk Do, y se convirtió en el centro de los populares "Chuck Norris facts", una serie de bromas en internet que resaltan su supuesta invencibilidad.

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En 1989 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y en 2010 fue nombrado Texas Ranger Horario, un reconocimiento simbólico que reforzó su legado. De igual forma, este actor en los últimos años, Norris había reducido considerablemente sus apariciones públicas, aunque seguía activo en redes sociales. Tanto es así que el pasado 10 de marzo, día de su cumpleaños número 86, publicó un video desde Hawái en el que bromeaba: “No envejezco… subo de nivel”.

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