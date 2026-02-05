Fallece reconocido fotógrafo que retrató a Bon Jovi en su apogeo; tenía 75 años

El mundo del cine se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Henner Hofmann este pasado 30 de enero del 2026, destacado director de fotografía y figura clave en la industria cinematográfica nacional e internacional. Así mismo, se conoció que terminó perdiendo la vida a sus 75 años de edad.

La trayectoria de Hofmann se caracterizó por su versatilidad y capacidad técnica, lo que lo llevó a trabajar en proyectos de alto perfil a finales de los años 80, como la cinta “Querida, encogí a los niños”. No obstante, uno de sus trabajos más recordados fue su colaboración con el rockero Jon Bon Jovi en la película “Vampiros: los muertos” (2002), grabada en México.

De igual forma, se conoció que su trabajo lo llevó también hasta Sudáfrica para fotografiar “Gallowwalkers”, protagonizada por Wesley Snipes. Esta producción enfrentó retos significativos y retrasos debido a los problemas fiscales que el actor estadounidense atravesó en aquel momento.



La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) y el CCC expresaron sus condolencias, resaltando que la partida de Henner Hofmann deja una profunda huella en la historia del cine mexicano y en la comunidad académica que tanto impulsó.



¿Cómo fue la carrera de Henner Hofmann?

Por otro lado, se conoció que el impacto de Henner Hofmann fue fundamental en la educación cinematográfica. Esto debido a que se desempeñó como director del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), donde consolidó un espacio vital para las nuevas generaciones de cineastas.

A lo largo de su carrera, recibió los máximos honores de la industria debido a su trabajo. Fue galardonado con el Premio Ariel por su trabajo en la cinta “La leyenda de una máscara”. Luego se convirtió en el primer mexicano en obtener el Premio Coral a la Mejor Fotografía en el Festival de Cine de La Habana.

El fotógrafo trabajó con figuras icónicas del espectáculo como Gloria Trevi, para quien fotografió “Zapatos viejos”, y Alejandra Guzmán en “Verano peligroso”. También colaboró en producciones de Jorge Ortiz de Pinedo, como “Cándido de día, Pérez de noche”.

Cabe destacar que este también se sometió a una operación de corazón en mayo pasado. Sin embargo, esto no fue impedimento para que en octubre de 2025 pudiera asistir a un emotivo homenaje organizado por la Asociación Mexicana de Cinefotógrafos, para homenajear su carrera.

