Mujer dio la vida por dos niños en accidente de Av Mutis; los empujó y recibió el impacto

Una escena de alto impacto se vivió en la tarde de este martes 4 de febrero en el norte de Bogotá. Una mujer de aproximadamente 60 años perdió la vida tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la calle 63, conocida como avenida Mutis, con carrera 17. En el hecho también resultaron heridos dos menores de edad y un motociclista.

El siniestro ocurrió hacia las 2:20 de la tarde, cuando un vehículo particular que se desplazaba en sentido occidente perdió el control por razones que todavía son materia de análisis. En su trayectoria, el automóvil primero arrolló a un motociclista y luego siguió avanzando sin detenerse hasta terminar estrellado contra un poste ubicado a un costado de la vía.

¿Qué parentesco tenía la mujer con los niños?

En medio de ese recorrido, el carro atropelló a tres peatones que intentaban cruzar la avenida: una mujer adulta y dos menores de edad. Según versiones extraoficiales conocidas en el lugar, uno de los niños sería su hijo y el otro su nieto. Testigos señalan que la mujer alcanzó a empujarlos para sacarlos de la trayectoria del vehículo, quedando ella expuesta al impacto.

La mujer falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas, mientras que los niños presentaron lesiones que, de acuerdo con los reportes preliminares, no comprometían su vida. El motociclista arrollado también resultó con heridas de consideración y necesitó atención médica inmediata.

“La señora empujó a los niños y el carro, a lo que colapsó con el poste, giró y se llevó a la señora y al motociclista”, relató Cristian Rincón a CityTV, dueño de una motocicleta parqueada que resultó afectada.

Tanto los menores como el conductor de la motocicleta fueron trasladados de urgencia a la Clínica Country, donde permanecen bajo observación médica. Las autoridades de salud confirmaron que su condición es estable, aunque continúan en valoración.

El choque contra el poste generó una situación adicional de riesgo. La estructura impactada afectó una acometida de gas de una edificación cercana, lo que provocó una fuga que obligó a activar protocolos de emergencia. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Chapinero y personal técnico de Codensa llegaron al punto para controlar la situación y asegurar el área.

Durante varias horas, la movilidad en la avenida Mutis tuvo restricciones en varios tramos, mientras se adelantaban las labores de atención, limpieza de la vía y revisión de redes. Conductores y peatones tuvieron que tomar desvíos mientras se normalizaba el paso.

¿El conductor del carro iba borracho?

La Policía de Tránsito confirmó que el conductor del vehículo involucrado no presentaba signos de haber consumido alcohol. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a una posible infracción de semáforo en rojo, situación que aún es evaluada por los peritos encargados del caso.

Equipos de criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo y recopilaron registros de cámaras de seguridad de la zona, además de testimonios de testigos, para reconstruir con precisión la secuencia del accidente.

El hecho generó conmoción entre quienes presenciaron lo ocurrido, especialmente por la presencia de los menores y por la acción de la adulta mayor, quien habría intentado protegerlos en medio del caos. Vecinos del sector señalaron que el cruce es uno de los más transitados de la zona y que en horas pico la circulación es intensa tanto para vehículos como para peatones.