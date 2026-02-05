Aparece video clave en el accidente de Chapinero, Bogotá; una persona perdió la vida

Una mujer de 68 años perdió la vida tras ser arrollada por una motocicleta que minutos antes había chocado con un vehículo en Chapinero. La víctima iba acompañada de un niño de 6 años y una niña de 11, quienes resultaron heridos. Además, se conoció un video de una cámara de seguridad que registró el momento del accidente.

El accidente ocurrió en la calle 63 con carrera 17, en la tarde del miércoles 4 de febrero. Inicialmente, la información preliminar afirmó que las autoridades mencionan que el conductor del vehículo cruzó un semáforo rojo, impactó primero a un motociclista y luego, a la mujer y los menores.

Tiempo después apareció un nuevo clip, se puede observar cómo la motocicleta avanza a alta velocidad y termina arrollando a los peatones. Esto mientras otro video de otro ángulo anteriormente difundido, se veía cómo el vehículo que iba detrás de la motocicleta se pasó el semáforo en rojo y colisionó en la intersección con la moto.



"Un vehículo particular, al parecer, perdió el control, arrolló un motociclista, colisionó contra un poste, arrolló a tres peatones que pasaban por el lugar, entre ellos una señora de 68 años, dos menores, un niño de 6 años y una niña de 11 años que afortunadamente se encuentran bien y la persona adulta que los acompañaba, que al parecer es la abuelita de los menores, perdió la vida en el lugar", afirmó César Lara, comandante de la Estación de Bomberos.



¿Qué más se conoció del accidente en Chapinero?

Por otro lado, se conoció que los dos menores de edad fueron trasladados a un centro asistencial cercano para atender sus heridas. De igual forma, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció ante este caso y afirmó que ya se encuentra haciendo las respectivas investigaciones del caso.

El medio de comunicación CityTv, comentó que el conductor del vehículo tendría 20 años, y en el momento del choque también se encontraba un joven de 19 años. Así mismo, estos no estarían bajo los efectos del alcohol y todo habría sucedido por otros factores.

"Inicialmente al llegar apoyamos las entidades de Secretaría de Salud para la atención del motociclista que se encontraba lesionado y de los menores. Ellos fueron trasladados por los recursos de la Secretaría de Salud a la Clínica Del Country.”, destacó Lara.

Sumado a esto, explicó que también tuvo que controlar una fuga de gas que se ocasionó con el accidente por el daño en la acometida, así mismo, explicó que este incidente puso en peligro a la edificación aledaña.