Subintendente de la Policía fue retirado del cargo tras agredir a otro uniformado en Bogotá

Subintendente de la Policía fue retirado del cargo tras agredir a otro uniformado en Bogotá

Ante la mirada de varios ciudadanos que grabaron la escena, se abrió una investigación contra el agresor, quien deberá responder por estos hechos.

Subintendente de la Policía fue retirado del cargo
Subintendente de la Policía fue retirado del cargo tras agredir a otro uniformado en Bogotá
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

Durante la mañana de este 3 de febrero un uniformado de la Policía de Bogotá fue separado de su cargo, tras golpear a un compañero en la avenida de Las Américas, a la altura de la estación de Transmilenio. situación que quedó registrado en video y provocó que los transeúntes se detuvieran a ver este episodio de las fuerzas de la ley de la ciudad.

En las imágenes se observa cómo dos integrantes de la Policía discuten y, en medio del altercado, uno de ellos comienza a lanzar patadas y golpes contra su compañero. Situación que generó varios comentarios en redes sociales, en donde comenzaron a especular los motivos de esta pelea, mientras otros lamentaron este hecho, debido a que ellos deberían ser un ejemplo.

Puedes leer: ¿Domiciliarios podrán transitar en el Día sin carro y sin moto? Así aplica la restricción

“Qué espectáculo tan deplorable, no representa a la institución”, Qué vergüenza y esa es la Policía de Bogotá que nos cuida, si entre ellos no hay respeto, ¿qué podemos esperar nosotros los ciudadanos?”, “Es una institución que debe ser modernizada igualmente se debe invertir en educación, los policías deben recibir educación superior”, entre otros comentarios aparecieron, una vez se publicó el video en redes sociales.

¿Cómo respondió la Policía de Bogotá ante esta situación?

Por medio de un comunicado, la Policía Nacional compartió un comunicado pronunciándose sobre la situación. “De acuerdo a las indagaciones preliminares, se aperturó una investigación disciplinaria con total apego al debido proceso con radicado DE-MESA3-2026-24 y penal, conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, disponiendo la separación de su cargo”.

Puedes leer: Capturan a médico en Bogotá por implantar anticonceptivos vencidos a dos menores

De igual forma, se conoció que la institución decidió tomar las respectivas medidas pertinentes para hacer la investigación sobre este caso, afirmando que el comportamiento de los dos integrantes no representan los valores de la institución.

Sumado a esto, explican que “La Policía Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la disciplina y el respeto irrestricto por los principios institucionales. Conductas que se aparten del comportamiento ético y profesional esperado de sus integrantes no son toleradas y serán investigadas con rigor y celeridad”.

Ante esto se conoció que los Policías involucrados todavía no se han pronunciando, por lo cual, se espera su declaración ante esta situación y se esclarezcan los motivos de este enfrentamiento.

Mira también: DJ pierde la vida causa de graves quemaduras; su ex pareja la principal sospechosa

