Subintendente de la Policía fue retirado del cargo tras agredir a otro uniformado en Bogotá

Durante la mañana de este 3 de febrero un uniformado de la Policía de Bogotá fue separado de su cargo, tras golpear a un compañero en la avenida de Las Américas, a la altura de la estación de Transmilenio. situación que quedó registrado en video y provocó que los transeúntes se detuvieran a ver este episodio de las fuerzas de la ley de la ciudad.

En las imágenes se observa cómo dos integrantes de la Policía discuten y, en medio del altercado, uno de ellos comienza a lanzar patadas y golpes contra su compañero. Situación que generó varios comentarios en redes sociales, en donde comenzaron a especular los motivos de esta pelea, mientras otros lamentaron este hecho, debido a que ellos deberían ser un ejemplo.

“Qué espectáculo tan deplorable, no representa a la institución”, Qué vergüenza y esa es la Policía de Bogotá que nos cuida, si entre ellos no hay respeto, ¿qué podemos esperar nosotros los ciudadanos?”, “Es una institución que debe ser modernizada igualmente se debe invertir en educación, los policías deben recibir educación superior”, entre otros comentarios aparecieron, una vez se publicó el video en redes sociales.



¿Cómo respondió la Policía de Bogotá ante esta situación?

Por medio de un comunicado, la Policía Nacional compartió un comunicado pronunciándose sobre la situación. “De acuerdo a las indagaciones preliminares, se aperturó una investigación disciplinaria con total apego al debido proceso con radicado DE-MESA3-2026-24 y penal, conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, disponiendo la separación de su cargo”.

De igual forma, se conoció que la institución decidió tomar las respectivas medidas pertinentes para hacer la investigación sobre este caso, afirmando que el comportamiento de los dos integrantes no representan los valores de la institución.

Sumado a esto, explican que “La Policía Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la disciplina y el respeto irrestricto por los principios institucionales. Conductas que se aparten del comportamiento ético y profesional esperado de sus integrantes no son toleradas y serán investigadas con rigor y celeridad”.

#BOGOTÁ| Apartan a subintendente que pertenecía a la Policía de @TransMilenio tras golpear a un compañero de la Institución. Los hechos que se presentaron en la Av. Las Américas se dieron en medio de una discusión por un llamado de atención de un superior.



Ante esto se conoció que los Policías involucrados todavía no se han pronunciando, por lo cual, se espera su declaración ante esta situación y se esclarezcan los motivos de este enfrentamiento.

