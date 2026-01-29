Capturan a médico en Bogotá por implantar anticonceptivos vencidos a dos menores

En Bogotá se registró un caso que encendió las alarmas sobre la calidad de algunos procedimientos de salud reproductiva en centros médicos privados.

Autoridades de la Policía Metropolitana capturaron a un profesional de la salud luego de que se detectara que implantes anticonceptivos vencidos fueron utilizados en dos adolescentes de 14 y 15 años, lo que desató una investigación penal y diversas reacciones de autoridades y expertos.

Puedes leer: Una joven pensó que era dolor menstrual y terminó luchando contra un derrame cerebral



Médico fue detenido tras suministrar anticonceptivos vencidos a dos menores en Bogotá

Los hechos ocurrieron en un consultorio identificado como Ecografías Palermo, ubicado en la localidad de Teusaquillo, cerca de la avenida Caracas con calle 32.



La madre de las adolescentes acudió a ese centro médico con la intención de solicitar implantes subdérmicos como método anticonceptivo, pero tras el procedimiento pidió verificar el empaque y las fechas de vencimiento de los dispositivos utilizados.



Según el relato de la mujer, el médico inicialmente se resistía a mostrar los empaques, lo que aumentó sus sospechas sobre la legalidad de los insumos empleados.

Al revisar uno de los dispositivos, la madre encontró que la fecha de vencimiento estaba entre septiembre de 2017 y septiembre de 2020, lo que indica que los implantes estaban fuera de vigencia por varios años, según confirmaron fuentes médicas externas y Profamilia.

Publicidad

Los expertos a los que consultaron indicaron que estos dispositivos no podían ser utilizados en procedimientos, puesto que la caducidad compromete tanto la eficacia anticonceptiva como la seguridad sanitaria.

Tras percatarse de la situación, la familia presentó una denuncia formal ante la Policía Nacional. Los agentes verificaron la caducidad de los anticonceptivos en el consultorio y procedieron a la captura del médico bajo la sospecha del delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Publicidad

Puedes leer: Niña de dos años pierde la vida en centro del ICBF en Bogotá; hay preguntas

El profesional fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que llevará adelante la investigación para establecer responsabilidades penales y posibles implicaciones adicionales.

Una de las adolescentes presentó lesiones más severas en uno de sus brazos, que habrían ocurrido durante un intento de retiro rápido de los implantes por parte del mismo profesional después de que la madre lo confrontara, motivo por el cual fue trasladada a valoración médica especializada.

La familia regresó al municipio de Vergara, en Cundinamarca, tras interponer la denuncia.

Las autoridades continúan investigando si existen otras víctimas que hayan sido sometidas a procedimientos similares en ese consultorio u otros cercanos, mientras que expertos en salud reproductiva insisten en la importancia de verificar siempre la fecha de caducidad y la procedencia de cualquier insumo médico antes de un procedimiento.

Mira también: Pastilla anticonceptiva masculina: ¿qué efectos secundarios podría tener en el cuerpo?