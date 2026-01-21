Una joven pensó que era dolor menstrual y terminó luchando contra un derrame cerebral

Una adolescente de 17 años, identificada como Shakira Gorman, vivió una experiencia médica que comenzó con síntomas que ella misma creyó relacionados con el ciclo menstrual, pero que finalmente fueron indicios de un derrame cerebral espinal, una condición extremadamente rara y grave.

Shakira, descrita por su familia como una joven sana y sin antecedentes médicos relevantes, comenzó a sentir un sangrado intenso acompañado de dolor en la espalda y en los hombros dos días antes de Navidad, mientras estaba en la casa de su novio.

Shakira Gorman, pensó que tenía dolor menstrual y era síntoma de un derrame cerebral

Inicialmente atribuyó estas molestias al inicio de su periodo menstrual, algo que es común en muchas mujeres y adolescentes.



Según sus familiares, en un principio no hubo señales claras de alarma neurológica o síntomas severos para buscar atención médica urgente, dado que el dolor parecía manejable y dentro de lo que muchas personas consideran normal durante el período.



Con el paso de las horas, sin embargo, la situación se volvió más preocupante. Gorman comenzó a presentar dificultades para respirar y una pérdida progresiva de sensibilidad en los brazos y las manos.

Ante este repentino deterioro, su familia decidió trasladarla de emergencia al Hospital John Radcliffe en Oxford, Reino Unido.

Al ingresar al centro médico, la mujer tuvo que ser conectada a un respirador artificial para estabilizar su respiración, tras un día de múltiples exámenes y constantes evaluaciones médicas.

Los especialistas determinaron que estaba sufriendo un derrame cerebral espinal también llamado accidente cerebrovascular medular, un evento poco común en personas jóvenes que afecta el flujo de sangre hacia la médula espinal.

El diagnóstico sorprendió a la familia porque los síntomas iniciales no coincidían con los signos clásicos de los accidentes cerebrovasculares, como debilidad unilateral del cuerpo o dificultad evidente para hablar.



Síntomas de un derrame cerebral espinal

Según neurólogos, los síntomas de un derrame cerebral espinal pueden variar ampliamente dependiendo de la zona afectada, pero pueden incluir dolor intenso en espalda o cuello, debilidad muscular, entumecimiento o pérdida de función en extremidades, lo que en algunos casos incluso puede llevar a parálisis parcial o total.

Tras el diagnóstico, Gorman fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció conectada a equipos que ayudaban en funciones vitales.

Los médicos iniciaron tratamiento con anticoagulantes y monitoreo constante, aunque advirtieron que el pronóstico y la evolución futura eran inciertos, dado lo poco frecuente de este tipo de afectación en pacientes de su edad.

La familia de la joven, profundamente impactada por el giro repentino de salud de Shakira, compartió que ella está consciente pero no puede comunicarse verbalmente, confiando en la lectura de labios debido a los dispositivos médicos necesarios para mantener sus funciones.

Además, la joven ha perdido movilidad en ambos brazos, lo que implica que necesitará un largo proceso de rehabilitación para intentar recuperar funciones básicas.

