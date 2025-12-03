Kim Kardashian comparte cómo el estrés afectó la actividad cerebral tras un aneurisma

Kim Kardashian dio a conocer resultados médicos recientes relacionados con la actividad de su cerebro, después de haber enfrentado un aneurisma previamente.

La figura pública explicó que un examen especializado mostró niveles bajos de actividad cerebral en ciertas áreas, lo que generó una amplia atención mediática debido al historial de salud que había compartido anteriormente.

Aneurisma de Kim Kardashian por estrés

La celebridad estadounidense detalló que estos resultados fueron informados durante un seguimiento médico al que asistió como parte de estudios periódicos que mantiene desde el momento en que fue diagnosticada con la condición que afectó sus vasos sanguíneos.



Kardashian mencionó que los especialistas le explicaron que dicha baja actividad podría estar asociada a los antecedentes que presentó en el pasado por posible estrés, por lo que se incluyó dentro del reporte clínico como un resultado esperado, teniendo en cuenta lo vivido en años anteriores.



Adicional a esto, aseguró que no aceptaba ese diagnóstico y que tenía que ponerse a trabajar de inmediato para mejorar su salud.

En su exposición pública, la empresaria señaló que el análisis forma parte de un protocolo que se convirtió en rutina para ella, debido a que busca mantenerse informada sobre cualquier variación en su estado de salud.

Además, agregó que los profesionales que la atienden continúan evaluando el comportamiento de sus funciones cognitivas y evolucionan en su interpretación de los datos conforme aparezcan nuevas investigaciones médicas o aplicaciones tecnológicas que permitan una lectura más precisa de los estudios neurológicos.

La familia de Kardashian viene siendo protagonista de diversas producciones televisivas y de contenido digital, lo que hace que gran parte de los aspectos relacionados con su vida personal y médica generen alto interés público.

Ante la reciente noticia, los seguidores reaccionaron con mensajes en redes sociales y múltiples medios replicaron la información debido al alcance global que tienen los proyectos audiovisuales en los que participa.

La empresaria también hizo referencia al impacto emocional que estos estudios generan en quienes pasan por evaluaciones neurológicas constantes, explicando que formar parte de revisiones exhaustivas es una experiencia que requiere preparación y acompañamiento profesional.

Según describió, cada resultado supone un proceso de análisis que se efectúa bajo supervisión médica.

La figura internacional no detalló nuevos procedimientos adicionales tras el anuncio, solo confirmó que mantiene el plan de seguimiento instaurado desde su diagnóstico y que se encuentra cumpliendo con las indicaciones proporcionadas por el equipo especializado que la asesora.

Actualmente, Kim sigue desarrollando sus actividades empresariales, sociales y mediáticas, mientras se mantiene atenta a futuras evaluaciones que permitan identificar avances y comparaciones con estudios previos.

De igual manera, dio a entender que continuará compartiendo información relacionada con su experiencia, debido a la atención que despierta el tema y a los constantes cuestionamientos de los seguidores que permanecen atentos a su evolución en materia de salud.

