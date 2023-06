Bad Bunny confirma si está esperando un heredero de la fortuna Kardashian; resolvieron el misterio

Bad Bunny se ha convertido en una figura de gran importancia a nivel internacional por su gran insistencia dentro del mundo musical que logró posicionarlo como uno de los mejores artistas del género urbano, aunque recientemente su nombre ha relucido por la nueva relación que está teniendo junto a la famosa modelo, Kendall Jenner perteneciente a la familia Kardashian.

Luego de varias apariciones en las que se han visto juntos en otros países a la presunta pareja, se han creado todo tipo de insinuaciones en las que incluso se atrevieron a asegurar que tienen una relación establecida, o incluso hay quienes se atreven a confirmar que se trata de una estrategia de marketing para lograr que vuelva la relevancia que la familia ha perdido a través del tiempo.

Los rumores sobre un embarazo de la joven estadounidense han cogido fuerza luego de que en medio del reality show de 'Keeping up with the kardashian', en la que le preguntan a Kendall como va su embarazo y responde con una expresión confusa, puesto que no confirmó, ni desmintió

A pesar de que no se ha asegurado nada, el puertorriqueño confirmó hace poco a través de una entrevista con Yahoo, decidió referirse a temas personales por primera vez: "Creo que eso siempre ha existido y siempre existirá. Es curioso. Me entristece y me da pena al mismo tiempo, no por mí, sino más bien por la gente que difunde chismes, porque es gracioso ver cómo hablan con confianza".

Aunque el artista dejó muchos misterios aún, ha resuelto algunos, aceptando que si tiene una relación íntima y privada con la modelo kardashian, quien ha asegurado toda una fortuna a su corta edad y ha estado compartiéndola en compañía del conejo malo, puesto que han sido vistos en lujosos escenarios y automóviles.