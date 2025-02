Fallece inesperadamente reconocido estilista de Kylie Jenner, Rosalia y Jlo; tenía 34 años

Jesús Guerrero, afamado estilista de celebridades como Kylie Jenne, Jennifer López, Rosalía y Katy Perry, falleció de manera repentina el pasado 22 de febrero a los 34 años.

La noticia fue confirmada por su hermana menor, Gris Guerrero, a través de una publicación en GoFundMe, donde su familia busca recaudar fondos para cubrir los gastos funerarios y trasladar sus restos a su ciudad natal, Houston, Texas.

"Con gran pesar le hacemos saber al mundo que Jesús Guerrero se fue al cielo. Era un hijo, un hermano, un tío, un artista, un amigo y mucho más", expresó su familia en el comunicado difundido en redes sociales. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su fallecimiento.

Nacido y criado en Houston, Guerrero provenía de una familia de inmigrantes y desde joven demostró su pasión por la belleza y el estilismo.

Con esfuerzo y talento, logró posicionarse como uno de los hairstylists más influyentes de Los Ángeles, colaborando con algunas de las estrellas más importantes del entretenimiento. Además de Jenner y López, también trabajó con figuras como Anitta, Kim Kardashian y Demi Moore.

La repentina partida de Guerrero ha generado una ola de mensajes de condolencias en redes sociales. La cantante Rosalía, quien mantenía una cercana relación con él, expresó su tristeza con un emotivo mensaje:

"No sabes cuánto te voy a extrañar". Por su parte, la reconocida maquilladora Ariel destacó no solo su talento, sino también su calidez humana: "Jesús no solo era un artista increíble, también era una persona humilde, compasiva y llena de amor por la vida".

En la cuenta de Instagram del estilista, su familia compartió un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que han mostrado su apoyo en este difícil momento. "Jesús fue la luz más brillante y su partida ha dejado un vacío imposible de llenar", escribieron.

Sus seres queridos continúan con la campaña de recaudación en GoFundMe, buscando la solidaridad de quienes deseen contribuir para darle el último adiós en su ciudad natal. Mientras tanto, el legado de Jesús Guerrero perdurará a través de su impacto en la industria y en el corazón de quienes lo conocieron.

