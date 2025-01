Jennifer López se divorcia oficialmente de Ben Affleck tras dos años de matrimonio

La cantante y actriz Jennifer López y el actor y director Ben Affleck oficializaron finalmente su divorcio este 6 de enero, según documentos judiciales obtenidos por People y otros medios estadounidenses.

La pareja, que se había casado hace dos años, decidió poner fin a su relación citando diferencias irreconciliables según anunciaron hace algunos meses.

López presentó la solicitud de divorcio el pasado 20 de agosto, coincidiendo con el aniversario de la fiesta de bodas que celebraron en 2022 junto a amigos y familiares en una lujosa mansión en Georgia.

La historia de amor entre ambos había comenzado y terminado años atrás, pero tras un reencuentro en 2021, decidieron darse una segunda oportunidad, culminando en una boda íntima en Las Vegas en julio de 2022.

Sin embargo, según los documentos presentados en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, la pareja llevaba viviendo separada desde el 26 de abril de 2024.

En el proceso legal López dejó claro que ni ella ni Affleck buscarán manutención conyugal . También acordaron dividir los honorarios de los abogados y determinar próximamente cómo se manejará la partición de bienes. Además, la intérprete de "On the Floor" solicitó recuperar su nombre de soltera, Jennifer López.

JLo y Ben Affleck se divorcian tras dos años de matrimonio Foto: AFP

¿Por qué se divorciaron JLo y Ben Affleck?

Jennifer López y Ben Affleck finalizaron su matrimonio de dos años citando "diferencias irreconciliables" como motivo principal del divorcio. Fuentes cercanas a la pareja indican que López se sintió decepcionada por la falta de compromiso de Affleck, lo que la llevó a tomar la decisión de separarse.

Además, se mencionan cambios de humor y comportamientos inconsistentes por parte de Affleck , que habrían contribuido al deterioro de la relación.

En una entrevista con Interview Magazine publicada en octubre pasado, López expresó su satisfacción con su nueva etapa. "Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas . Tengo que tener la felicidad dentro de mí", comentó.

En diciembre, la 'diva del Bronx' compartió un video en Instagram donde reflexionó sobre su resiliencia :

"Estoy muy orgullosa de cómo manejo todas las cosas. Todas las cosas." T ambién destacó la importancia de procesar y soltar emociones : "En mis momentos bajos, he aprendido a sentir los sentimientos y luego dejarlos ir."

Mientras tanto Ben Affleck, tras dejar la mansión de 60 millones de dólares que compartía con López, alquiló una propiedad cercana a la residencia de sus tres hijos con la actriz Jennifer Garner y posteriormente adquirió una nueva casa.

El divorcio marca el cierre de un capítulo mediático en la vida de estas dos estrellas, quienes ahora se enfocan en sus respectivos caminos personales y profesionales,

