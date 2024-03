Jennifer López cuenta la verdad sobre su relación con Ben Affleck: "No creo que él esté muy cómodo"

La reconocida cantante y empresaria estadounidense Jennifer Lópezabrió su corazón, en un reciente documental dirigido por Jason Bergh, el cual ya se encuentra disponible en la plataforma streaming Amazon Prime.

La pieza audiovisual titulada 'La historia de amor jamás contada' da cuenta del intenso y largo viaje al que se ha tenido que enfrentar esta bellísima mujer para cimentar y fortalecer eso de lo que hoy en día tanto hablan los libros y las redes sociales: el amor propio.

“He decidido compartir mi historia, que nunca he compartido con nadie en el mundo, que es la verdad sobre mi vida personal" anotó J.Lo, quien vale la pena resaltar ha sido por décadas un referente de éxito muy fuerte para mujeres de diversas edades.

Y es que Jennifer ha logrado mantenerse vigente por años en una industria retadora y cambiante; la industria de la música y el entretenimiento. Su personalidad camaleónica, le ha permitido asumir retos de actuación, canto, y negocios. Pues no podemos olvidar que su nombre también ha brillado por ser una gran empresaria. Pero, ¿y el amor?, ¿Qué fue del amor?.

Publicidad

En el amor podría decirse que no ha sido tan estable. De hecho en redes sociales y medios internacionales muchas veces fue señalada por sus cambios constantes de pareja. Por lo que este documental fue también una oportunidad para que López se sincerara al respecto y explicara qué estaba sucediendo en su vida.

“Lo que mostré al mundo fue, ‘Oh, esto no funcionó y está bien y estoy bien’, y todo eso era mentira”.

Publicidad

Cabe señalar que un ingrediente especial y por ende llamativo de este documental, es la historia de Jennifer con su actual esposo, el reconocido actor Ben Affleck, quien podría decirse dejó a Jennifer "vestida y alborotada" en el 2003 cuando decidió ponerle fin a su relación y por ende, al compromiso que en ese entonces tenían.

“Está la historia personal de Ben y yo que nunca se ha contado”, dice López en la película. “No creo que él esté muy cómodo con que yo haga todo esto, pero él me ama. Él sabe que soy una artista y me va a apoyar en todas las formas posibles. Pero eso no significa que esté cómodo siendo la musa”.

Y es que la cantante confesó que estuvo muchos años muy molesta con Ben Affleck, pues le rompió el corazón, pero este suceso también la impulsó a trabajar en ella, para que finalmente en este último encuentro, el cual, si bien no esperaba, tanto él como ella, se encontrara con una mejor versión de cada uno.

Quizá te puede interesar:

Publicidad