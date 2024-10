Ben Affleck responde tras la entrevista de J-Lo sobre su separación: "Siempre hablará"

Ben Affleck ha vuelto a ser tema de conversación luego de que Jennifer López ofreciera su primera entrevista tras su separación, donde mencionó su nuevo álbum musical inspirado en su relación pasada.

Esta revelación ha dejado a muchos a la expectativa de lo que podría comentar el actor, conocido por su papel en ‘Batman’. Según información del DailyMail, Affleck no estaba al tanto de lo que J-Lo iba a compartir en su charla, pero tampoco fue una completa sorpresa para él.

Una fuente cercana al actor reveló que, aunque le gustaría que López no hablara de su separación, sabe que es algo inevitable.

"Ben sabe que ella hablará de la ruptura por siempre, porque ha hecho álbumes y documentales sobre sus dos relaciones", comentó la fuente.

Sin embargo, el actor parece haber aceptado la situación con cierta resignación: "Él no recibió ningún aviso de que ella iba a hablar de su relación, pero asumió que eventualmente sucedería", añadió el informante.

La manera en que cada uno enfrenta la ruptura parece ser un tema delicado. Mientras que Jennifer se desahoga públicamente, Ben muestra comprensión por su forma de lidiar con el dolor.

La fuente sostiene que Affleck "está de acuerdo con la forma en que Jen tiene que lidiar con eso", reconociendo que ella siempre ha sido abierta sobre su vida personal.

"Cada uno se enfrenta a la pérdida y a la ruptura a su manera, y esto es lo que Jen tuvo que hacer", concluyó.

¿Qué dijo Jennifer López sobre su separación?

En su reciente aparición en el programa Interview Magazine, con el comediante Nikki Glaser, López no mencionó directamente a Affleck, pero sí compartió su experiencia con el álbum This Is Me… Now, el cual refleja su proceso emocional tras el final de su romance.

"Con ‘This Is Me… Now’, me sentí como si, ¡wow!, llegué hasta aquí. Estoy bien. Ya hice todo el trabajo y miren dónde estoy… y luego fue como si todo mi maldito mundo explotara", reveló la cantante.

A pesar del revuelo mediático, Affleck fue visto en Los Ángeles con una actitud tranquila y relajada, desmintiendo las especulaciones de que estuviera afectado por los comentarios de su expareja.

Aunque la separación no ha sido fácil para ninguno, ambos parecen estar manejando sus respectivos caminos de una manera que les resulta más llevadera.

