¿No estuvo soportando? Arturo Vidal se sale de los 'chiros' por goles de Colombia

En un emocionante encuentro que tuvo lugar en el estadio Metropolitano de Barranquilla, la Selección Colombia hizo temblar el terreno con una impresionante goleada de 4-0 a Chile en la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

Y aunque los hinchas colombianos celebraban cada gol, las cámaras también captaron a Arturo Vidal, el conocido volante chileno, reaccionando en vivo al partido y dejando claro que sus palabras tienen el mismo peso que su habilidad en el campo.

Desde el inicio del partido, Vidal no se guardó nada. A través de un streaming, el experimentado jugador de Colo Colo, quien no fue convocado por Ricardo Gareca, empezó a criticar a sus compatriotas de manera explosiva.

En el primer gol colombiano, anotado por Dávinson Sánchez, no dudó en expresar su frustración: “Les dije que las pelotas paradas. Se los dije a estos culi***. No hay que dejar que se acerquen al área, hay que ir al choque. Me duele alma".

🚨🇨🇱 La REACCIÓN de Arturo Vidal al gol de Davinson Sánchez, con el que Colombia vence 1-0 a Chile.



🤬 “Les dije que las pelotas paradas. Se los dije a estos culi***.”



pic.twitter.com/CSqb2s3KRB — Toque Sports (@ToqueSports) October 15, 2024

También hubo halagos por parte de Vidal

No todo fue crítica. En su análisis, Vidal destacó el desempeño de James Rodríguez, a quien describió como un jugador fundamental para la 'tricolor'.

“Eso es lo que molesta acá en Chile porque dicen 'No, es que están grandes', y mira a James Rodríguez como juega. Así tranquilamente trotando. Cuando lo tuve en el Bayern Múnich era máquina y corría. Ahora solo toca y se mueve, y te la da como con la mano", expresó el chileno, reconociendo la calidad que James tiene en el juego.

La controversia no es nueva para Vidal, quien ha criticado en repetidas ocasiones las decisiones de Gareca respecto a la convocatoria de jugadores.

En su opinión, la falta de veteranos en la selección chilena es un error, ya que estos aportan experiencia y equilibrio al equipo.

“Los jugadores de experiencia deben mezclarse con los jóvenes para formar un buen equilibrio”, reiteró.

"¿SI YA ESTÁN GRANDES? MIREN JAMES CÓMO JUEGA..."



💣 Atención a las palabras de Arturo Vidal sobre la calidad de James Rodríguez



🇨🇱 ¿Pidió experiencia para ésta Selección de Chile? ¿A quiénes llamarías?



📹 Kick/kingarturo23oficial pic.twitter.com/xQu5M4Jrl8 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2024

