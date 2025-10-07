Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
VICIO DE PABLO ESCOBAR
CASO NIÑA DE 3 AÑOS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Destapan costo de la estimulación cerebral para tratar la depresión en Colombia

Destapan costo de la estimulación cerebral para tratar la depresión en Colombia

La operación de implante de electrodos para tratar la depresión resistente tiene un costo que para muchos es exorbitante y exige que el paciente cumpla con un protocolo estricto.