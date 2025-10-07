Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
VICIO DE PABLO ESCOBAR
DESAPARICIÓN DE DJ
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Paciente de cirugía para la depresión revela verdad tras esta innovadora técnica

Paciente de cirugía para la depresión revela verdad tras esta innovadora técnica

Tras 17 años de una batalla silenciosa contra un trastorno mixto ansioso-depresivo resistente, Lorena Rodríguez revela los detalles de la innovadora técnica quirúrgica.