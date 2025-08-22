María Cecilia Botero rompe silencio sobre cirugía que la llevó al borde de la muerte

María Cecilia Botero, una de las figuras más reconocidas de la televisión y el teatro colombiano, vive un resurgimiento profesional que llevó de vuelta a la pantalla chica, al cine y a las tablas.

Puedes leer: María Cecilia Botero pide ayuda a los colombianos por difícil situación; afecta su imagen

Sin embargo, detrás de su exitosa trayectoria se esconde una historia de extrema vulnerabilidad, marcada por varias experiencias cercanas a la muerte que moldearon su existencia.



Una de las revelaciones más impactantes de la actriz surgió durante la promoción de Cosiaca La Serie, una producción de Teleantioquia en la que compartió pantalla con figuras como Amparo Grisales y Robinson Díaz.

En un vodcast de Cosiaca, Botero recordó un episodio médico que casi le cuesta la vida.

Todo comenzó con una cirugía planeada para extraer un quiste detrás del útero, un procedimiento que, según la especialista, sería "sencillo" y la tendría "cantando y bailando fresca" en tres días.

Inicialmente se realizó una laparoscopia, pero al no tener éxito, la doctora optó por una cirugía abierta. Fue en este proceso que se cometió un grave error: la doctora "perforó los intestinos con la laparoscopia" antes de cerrar la incisión sin percatarse del daño.

Publicidad

El cuadro de salud de María Cecilia se agravó rápidamente. "A los tres días me estaba muriendo", confesó la actriz, detallando que la complicación derivó en una severa peritonitis y una parálisis intestinal. La situación era tan crítica que los médicos advirtieron a su familia:

María Cecilia Botero, actriz colombiana Foto: Instagram de María Cecilia Botero

"Rece mucho porque esa niña de esta noche no pasa". Durante este período, Botero asegura haber vivido una experiencia extracorporal, viéndose acostada en la cama mientras una voz la invitaba a "vámonos". Sin embargo, ella se negó, afirmando: "no porque allá está la luz y si yo veo la luz me voy… yo no me puedo morir, me falta tener a mi hijo".

Publicidad

Milagrosamente, y con una profunda determinación, la actriz logró recuperarse, recordando: "Me entró como una cosa que no me muero, no me muero. Y no me morí". Pasó más de tres meses hospitalizada, un suceso que marcó un antes y un después en su vida.

Años después, la vida la pondría nuevamente a prueba. Tras el fallecimiento de su esposo, David Stivel, María Cecilia enfrentó otra crisis de salud debido a una oclusión intestinal.

Puedes leer: Así fue como María Cecilia Botero tuvo que ver morir a su esposo tras llegar de trabajar

Aunque la primera cirugía fue exitosa, una nueva obstrucción surgió durante su recuperación, requiriendo una segunda operación aún más compleja.

En el posoperatorio, desarrolló una tromboembolia pulmonar, lo que la llevó nuevamente a lo que ella describe como "una experiencia cercana a la muerte". "Yo me morí, literalmente. Dejé de respirar, y fue un instante en el que sentí que todo terminaba", relató.

La enfermedad que vivió María Cecilia Botero tras el fallecimiento de su esposo

En medio de estos desafíos, Botero también compartió una experiencia de corte espiritual que ocurrió alrededor de 1992, poco después de la muerte de su esposo. Mientras ensayaba la obra Peter Pan, comenzó a enfermarse.

Publicidad

En Pereira, una mujer que leía el aura la detuvo para decirle: "Usted esta viva de milagro, la querían matar. Tiene una brujería encima muy fuerte". Aunque inicialmente descreída, Botero siguió las instrucciones que le dieron, incluyendo usar una manilla de oro y vestirse de blanco.

Posteriormente, viajó a Cuba con uno de sus hermanos para una limpieza espiritual con un santero, quien confirmó que la brujería estaba "atacando directamente sus intestinos" y que estaba "viva de milagro". La actriz describe el ritual como intenso, con rezos, cantos y sacrificios de animales como ranas y un chivo.

Publicidad

Desde entonces, su salud mejoró notablemente: "No me ha dolido el estómago ni siquiera desde entonces", aseguró.

Estas experiencias traumáticas dejaron una profunda en María Cecilia Botero, impactando su visión de la vida y su profesión. "Entiendes que nada está garantizado, que lo único que tienes realmente es el presente", reflexionó, destacando cómo cada día y cada proyecto artístico adquieren un valor distinto.

Hoy, a sus 70 años, María Cecilia Botero se muestra agradecida y serena. Continúa trabajando en el teatro, la televisión y el cine, manteniendo una amistad y admiración por colegas como Amparo Grisales, con quien compartió en Cosiaca.

Mira también: Fallo a favor de Beéle tras ser víctima de violencia por parte de su exesposa