María Cecilia Botero pide ayuda a los colombianos por difícil situación; afecta su imagen

María Cecilia Botero, una de las figuras más respetadas de la televisión colombiana, encendió las alarmas al revelar que ha sido víctima de suplantación digital.

Puedes leer: ¡Alerta por nueva estafa en WhatsApp! Así te roban tu cuenta en segundos sin que lo notes

En una reciente entrevista concedida al espacio “Con Nombre Propio Podcast”, la reconocida actriz relató su desconcierto y preocupación al descubrir que su imagen estaba siendo utilizada, sin su consentimiento, para promocionar productos cosméticos a través de redes sociales.

“Qué miedo. Empieza a pasar eso de: ‘¿será real o no será real?’”, manifestó Botero, visiblemente inquieta por las implicaciones de este fenómeno.Según relató, la manipulación fue tan sofisticada que incluso personas cercanas a ella creyeron que se trataba de una campaña legítima.

“Mis amigas que me han conocido toda la vida me mandan y me dicen: ‘Ay, ¿cuál es esa crema que estás anunciando?’ (...) Ahí les digo que no soy yo. Aunque soy yo, no soy yo. Ese miedo me da”, contó la actriz.

Botero denunció que los videos falsos, difundidos principalmente a través de Facebook, muestran a una versión digital de ella recomendando cremas faciales, algo que nunca ha hecho.

Publicidad

“Están utilizándome para vender cosas que no tienen nada que ver conmigo. ¡Imagínate no más!”, expresó indignada.

Puedes leer: NUNCA digas estas 2 palabras por llamada porque podrían vaciar tu cuenta bancaria

Publicidad

Este tipo de manipulación, basada en tecnologías de inteligencia artificial, genera una distorsión peligrosa de la realidad y plantea serias preguntas sobre los límites éticos y legales en el uso de estas herramientas.

La actriz, con una trayectoria que abarca décadas en el cine, la televisión y el teatro, insistió en que este tipo de prácticas afectan profundamente la percepción de autenticidad en el entorno digital.

“Eso es un montaje, un fake, una mentira. Esas cosas me dan susto”, aseguró Botero, al reflexionar sobre la fidelidad con la que fue replicada su imagen.

En medio de su testimonio, también hizo una crítica al ritmo acelerado que domina actualmente las dinámicas del consumo cultural:

“Todo es inmediato, todo tiene que ser rápido (...) la gente ya no se aguanta sentarse todos los días frente al televisor”, observó, al comparar los hábitos de las nuevas generaciones con los de su época.

La situación de María Cecilia Botero no es aislada. A medida que la inteligencia artificial avanza, figuras públicas y ciudadanos comunes se enfrentan a un nuevo tipo de vulnerabilidad: la falsificación realista de sus rostros y voces.

Publicidad

Casos como el suyo reavivan la urgencia de establecer regulaciones claras para proteger los derechos de imagen y evitar el uso fraudulento de la identidad digital.

Botero, que ha conquistado al público por décadas con su talento, carisma y honestidad, hoy se ve obligada a advertir sobre una amenaza que va más allá de la pantalla. Su testimonio sirve como llamado de atención a las audiencias, a los legisladores y a las plataformas digitales.

Publicidad

Mira también: Médicos, abogados y más profesiones que desaparecerán pronto debido a la IA, según Bill Gates