“No puedo respirar, me desmayo”: joven sufre grave enfermedad y le niegan la eutanasia en Bogotá

En Bogotá se conoció la historia de una joven que lucha contra una enfermedad terminal, y cómo las autoridades le negaron la posibilidad de acceder a la eutanasia, pese a su sufrimiento.

Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de sept, 2025