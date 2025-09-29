“No puedo respirar, me desmayo”: joven sufre grave enfermedad y le niegan la eutanasia en Bogotá

La historia de Melisa Gaona estremeció a los televidentes de ‘Los informantes’, debido a que con 25 años, su vida se convirtió en una cadena de hospitales, dolor y muchos desmayos. Esto se debe a que hace más de 10 años se encuentra luchando contra una endometriosis de grado 4, nivel más alto de esta enfermedad.

La endometriosis es una enfermedad crónica en la que un tejido similar al del revestimiento del útero, por lo cual causa dolor pélvico, períodos abundantes e infertilidad. Por lo cual, el grado 4 de esta infección se caracteriza por tener quistes endometriales profundos y extensos que afectan los órganos pélvicos.

Melisa Gaona saltó a la opinión pública en medio de su crisis, cuando se volvió viral un video solicitando la eutanasia, por el dolor que le produce esta enfermedad. En dicha grabación se refirió al sentimiento de sentirse prisionera de una lucha que ningún tratamiento parece liberarla.

“No puedo hablar, me ahogo, el dolor es tan fuerte que no puedo respirar, me desmayo. Lloro, pero lloro de una forma inagotable, a veces ni siquiera puedo moverme entonces, estoy sufriendo y solo salen lágrimas, yo me quedo quieta. Me intentan mover el cuerpo y parece como si me hubiera muerto, el malestar es tenaz”, dijo la mujer.

¿Cómo es el viacrucis de Melisa Gaona con su enfermedad?

La joven relató que cuando era pequeña tuvo una apendicitis que se complicó y hubo peritonitis, algo con lo que convivió por mucho tiempo. Después comentó que la adolescencia fue aún más dura, debido a que los cólicos menstruales duraban días y un médico le recomendó otro tipo de terapias para aliviar el dolor.

Melisa comentó que en la adultez llegó su crisis más fuerte, debido a que por un tratamiento anticonceptivo, sufrió un coágulo en el cerebro y esto se convirtió en una isquemia. Días después perdió la memoria y la movilidad, por lo que tuvo que aprender de nuevo a caminar y hablar.

Sin embargo, comentó que en febrero de este año recibió el diagnóstico terminal, donde esta enfermedad avanzó hasta el intestino, vejiga y pared abdominal. Sin ninguna posibilidad de cura, ante esta situación decidió redactar una carta solicitando una eutanasia para calmar su dolor.

El programa ‘Los Informante’ mencionó que al preguntarle a las autoridades médicas sobre el caso, estos rechazan dicha solicitud debido a que existe todavía una alternativa, la cual es una cirugía de alto riesgo la extracción de su matriz y practicar una colostomía, debido a la gravedad de la endometriosis.