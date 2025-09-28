El inédito motivo por el cual se canceló el concierto de Kendrick Lamar en Bogotá

La cancelación del esperado concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar en Bogotá, previsto para la noche del sábado 27 de septiembre en el escenario Vive Claro, generó muchas repercusiones sobre la organización de este evento. Recordemos que esta iba a ser la primera presentación del artista en el país.

Más de 40.000 personas se congregaron en el Vive Claro, el nuevo estadio al aire libre, con la expectativa de presenciar el espectáculo. Sin embargo, la apertura de puertas estaba programada para las 4:00 p.m, los asistentes denunciaron que el ingreso no se dio y fue hasta las 9:00 de la noche que se confirmó la cancelación del evento, debido a problemas de producción.

¿Por qué se canceló el concierto de Kendrick Lamar?

Este domingo 28 de septiembre, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) se pronunció, revelando las razones técnicas que impidieron la realización del evento. El Idiger explicó que no se otorgó un concepto favorable para el concierto debido a la falta de documentación suficiente y oportuna por parte de los organizadores.



Según la entidad, su decisión se fundamentó en que los promotores no lograron acreditar en su totalidad y de manera oportuna los requisitos técnicos y de seguridad exigidos por la normatividad vigente para espectáculos masivos. Estos requisitos incluyen la entrega de análisis de riesgo detallados, planes de mitigación funcionales y logísticos, así como certificaciones técnicas para garantizar la seguridad de los asistentes.

Adicionalmente, Noticias Caracol, mencionó que la Policía Metropolitana de Bogotá y el Puesto de Mando Unificado no habrían autorizado el evento por temas de seguridad. Situación que provocó la cancelación del espectáculo de Kendrick Lamar en Bogotá.

¿Quién es Kendrick Lamar?

Kendrick Lamar Duckworth es un cantante de rap que nació el 17 de junio de 1987 en Compton, California, es considerado uno de los raperos más influyentes de la actualidad. Inició su carrera bajo diferentes seudónimos y alcanzó el reconocimiento mundial con su álbum good kid, m.A.A.d city (2012).

A lo largo de su trayectoria, Lamar ha sido galardonado con múltiples premios, incluidos Grammy y el histórico Premio Pulitzer de Música en 2018 por su álbum DAMN, convirtiéndose en el primer artista de rap en recibir este reconocimiento.