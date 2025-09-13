Habitante de la calle se coló en la sala VIP del Aeropuerto El Dorado y generó caos

En uno de los aeropuertos más transitados de América Latina ocurrió un hecho insólito que dejó a pasajeros y personal de servicio sorprendidos.

En el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, un habitante de calle logró colarse por un ducto de ventilación y terminó cayendo directamente en la sala VIP, causando un caos inesperado en plena jornada de operaciones aéreas.

El episodio, que parecía sacado de una película de acción, generó alarma en los presentes y levantó serias dudas sobre los protocolos de seguridad de la terminal aérea. Opain, concesionario del aeropuerto, no tardó en pronunciarse para dar tranquilidad a los usuarios y anunciar medidas inmediatas.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, habría ingresado por los ductos de un baño y, tras recorrer un tramo considerable, perdió el equilibrio y cayó desde una altura cercana a cuatro metros. El impacto provocó daños en el techo y un susto monumental entre quienes se encontraban en la exclusiva sala.



Reacción de autoridades y medidas en El Dorado

Tras la caída, el personal de la sala VIP llamó de inmediato a la Policía y al equipo de seguridad del aeropuerto. Al llegar, los uniformados encontraron al hombre aturdido, pero sin lesiones graves.

Fue atendido en el lugar, trasladado a un centro médico para su valoración y posteriormente puesto a disposición de las autoridades judiciales.

La concesionaria Opain explicó en un comunicado que activaron todos los protocolos de seguridad y reforzarán la vigilancia en zonas restringidas. “La seguridad de los pasajeros es la máxima prioridad”, señaló la empresa, agregando que revisarán los accesos a ductos y otras áreas sensibles para evitar nuevos intentos de ingreso no autorizado.

El incidente, además de generar memes y comentarios irónicos en redes sociales, abrió un debate sobre la eficacia de la seguridad en una de las terminales aéreas más importantes de la región. Algunos usuarios calificaron el hecho como una “alerta roja” que obliga a reforzar los controles internos.



Un llamado de atención para el aeropuerto

Este no es el primer suceso que prende las alarmas sobre la seguridad en la terminal. Meses atrás, un joven ingresó sin autorización a la torre de control del aeropuerto, lo que desató sanciones y revisiones de protocolos. Ahora, con este nuevo episodio, los cuestionamientos vuelven a ponerse sobre la mesa.

Aunque el desenlace no pasó a mayores, el caos en la sala VIP de El Dorado quedará en la memoria de los viajeros que presenciaron la escena. El caso también servirá como un llamado de atención para revisar a fondo la seguridad en un aeropuerto que moviliza a millones de pasajeros cada año.

Con esta situación, queda claro que la vigilancia debe redoblarse no solo en accesos principales, sino también en los rincones menos imaginados, como lo demostró el habitante de calle que convirtió un ducto en la entrada más inusual de la historia del aeropuerto bogotano.

