Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
VIDEO: ACCIDENTE ANTIOQUIA
FALLECE INFLUENCER
¿CUARENTENA EN COLOMBIA?
ACCIDENTE BUS ESCOLAR

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Mhoni Vidente destapa los cuatro signos favorecidos por el dinero en diciembre

Mhoni Vidente destapa los cuatro signos favorecidos por el dinero en diciembre

La astróloga aseguró que diciembre llega con una energía especial para la prosperidad en donde cuatro signos del zodiaco podrían verse favorecidos por la suerte en juegos de azar.

Mhoni Vidente, astrologa
Mhoni Vidente revela los cuatro signos que tendrán suerte con el dinero
Foto: captura de video redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

La astróloga Mhoni Vidente reveló cuáles serían los signos del zodiaco que contarían con una energía especial de prosperidad durante el mes de diciembre, especialmente en lo relacionado con la suerte y los juegos de azar como la lotería, rifas y sorteos.

Sus declaraciones se dieron en medio de sus tradicionales predicciones de cierre de año, donde suele analizar los movimientos astrológicos y numerológicos que marcarían el destino de muchas personas.

Puedes leer: El misterioso objeto que podría cumplir una profecía de Baba Vanga antes de 2026

Mhoni vidente revela cuatro signos que tendrán suerte en diciembre

De acuerdo con lo expresado por la vidente, diciembre se presenta como un mes cargado de oportunidades económicas inesperadas para algunos signos, impulsadas por la influencia de planetas como Júpiter y la fuerza simbólica de ciertos números.

Durante su mensaje, Mhoni Vidente mencionó cuatro signos del zodiaco que se verían particularmente favorecidos por estas energías positivas.

El primero de ellos fue Sagitario, signo que, según la astróloga, atravesaría un periodo de “doble suerte”, no solo en temas económicos, sino también en regalos y reconocimientos inesperados. Para este signo, diciembre representaría una etapa de cierres positivos y recompensas.

Te puede interesar

  1. Mhoni Vidente habla de Colombia
    Mhoni Vidente habla de sucesos importantes para Colombia
    Foto: redes sociales e imageFX
    Virales

    Mhoni Vidente sorprende con nuevas predicciones sobre Colombia para el cierre de 2025

  2. Predicciones Baba Vanga finales de
    Predicciones Baba Vanga finales de 2025
    /Foto: /IA /Redes sociales
    Virales

    Baba Vanga y las crueles predicciones para últimos días de 2025: "Inundaciones masivas"

Otro de los signos destacados fue Capricornio. Mhoni indicó que este signo podría recibir una sorpresa importante relacionada con bienes materiales de alto valor. En sus palabras, la suerte de Capricornio estaría alineada con premios grandes, lo que lo convertiría en uno de los signos más beneficiados del mes en términos económicos.

Te puede interesar

  1. Profesor Salomón da 2 rituales para atraer dinero en 2026;
    Profesor Salomón da 2 rituales para atraer dinero en 2026;
    Foto: La Kalle y Getty Images
    Horóscopo

    Profesor Salomón da 2 rituales para atraer dinero en 2026; se hacen antes de medianoche

  2. Profesor Salomón en El klub de la Kalle
    El profesor Salomón comparte un sueño premonitorio sobre la tragedia de Armero
    Foto: La kalle y AFP
    Farándula

    Profesor Salomón supo que desaparecería Armero, tres días antes de la avalancha

Piscis también apareció en la lista de los signos con fortuna. La vidente explicó que este signo estaría rodeado de una energía favorable para recibir dinero extra, premios o ganancias inesperadas. Esta etapa sería consecuencia de esfuerzos realizados durante el año, que comenzarían a dar frutos en diciembre.

Finalmente, Cáncer fue incluido entre los signos con mayores probabilidades de vivir momentos de buena fortuna. Según Mhoni Vidente, las personas nacidas bajo este signo podrían verse favorecidas en sorteos, rifas o situaciones relacionadas con el azar, además de recibir apoyo económico o regalos significativos.

Publicidad

Puedes leer: Stephen Hawking y sus preocupantes predicciones del futuro; lo dijo antes de fallecer

Más allá de los signos mencionados, Mhoni resaltó que diciembre es un mes de cierre de ciclos, en el que muchas personas experimentan cambios positivos en su economía. También señaló que la actitud, la fe y la constancia juegan un papel importante a la hora de aprovechar las oportunidades que se presentan.

Publicidad

Mira también: Profesor Salomón hace predicción sobre próximo Presidente de Colombia; dio seria pista

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Mhoni Vidente

Predicciones

Zodiaco

Vidente

Astrología