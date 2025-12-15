Emotivo reencuentro de Neymar con joven que superó el cáncer; le pidió celebrar un gol

El club de fútbol Santos de Brasil, equipo donde se encuentra la estrella brasileña Neymar compartió algunos vídeos y unas imágenes del capital de su equipo y Matheus Souto, el joven hincha, quien siendo niño hace 13 años, le enseñó un baile de celebración, esperando que el astro le dedicara un gol.

Por lo cual, antes de la última jornada del campeonato brasileño, se presentó el reencuentro entre la figura de brasil y el joven en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé, donde se pusieron al día, ya que el joven actualizó al futbolista sobre su estado de salud, mientras que el 10 de Santos se mostró contentó de ver el estado de salud del joven.

Tanto es así que Neymar publicó en sus redes sociales que: “Matheus es un gran ganador. Su encuentro con Neymar en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé es un ejemplo de cómo el fútbol y el amor pueden ser fuerzas inconmensurables en nuestras vidas. Su visita, 13 años después de aquel inolvidable momento con su ídolo, es otro capítulo especial en la historia del club. Fue un placer volver a verte, Matheus. Que estés sano, feliz y, por supuesto, ¡que sigas bailando!”.



Una vez se dio este encuentro, Matheus habló con la redes oficiales del club y afirmó que el reencuentro con su ídolo le dieron la suficiente motivación para luchar y seguir en el tratamiento 13 años atrás y recalcó que va estar agradecido eternamente con el club.

“Quiero agradecer por todo. Tanto tú como el Santos fueron muy importantes para mí. Me dieron motivación y me hicieron continuar persistiendo en mi lucha, en mi tratamiento. Los voy a seguir a ti y al Santos toda mi vida. Es gratificante tener de vuelta aquí”, dijo Matheus.

Lembra do menino da dancinha do @NeymarJr? 🥹



O tempo passou, Matheus enfrentou e venceu a leucemia, continuou sendo um santista apaixonado e voltou ao CT Rei Pelé para reencontrar o ídolo... e refazer a dancinha! 😂 pic.twitter.com/7tRBeCzzbR — Santos FC (@SantosFC) December 9, 2025

¿Cómo fue el primer encuentro entre Neymar y Matheus Souto?

Uno de los festejos más recordado de Neymar en su primera etapa en el Santos, se presentó en la Copa Libertadores 2012 cuando el jugador brasileño marcó uno de los goles de su club contra el conjunto peruano Juan Aurich, en dicha noche el delantero hizo un baile con una dedicatoria.

Se conoció que en la semana previa a dicho partido, Matheus, quien fue diagnosticado con leucemia y conoció a todo el plantel en especial al astro brasileño.

Después de una conversación, este le enseño un baile y le pidió que cuando hiciera un gol lo realizará, cosa que hizo Ney. Por lo cual, una vez se presentó este reencuentro el club Santos aprovechó para compartir este momento en sus redes sociales.