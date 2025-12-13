Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / VIDEO: Momentos de terror vivió paracaidista al quedar suspendido a miles de pies de altura

VIDEO: Momentos de terror vivió paracaidista al quedar suspendido a miles de pies de altura

Un salto de rutina se convirtió en una escena de peligro cuando la apertura accidental de un paracaídas dejó a un deportista suspendido bajo la aeronave a miles de metros de altura.

Paracaidista suspendido en el aire
Paracaidista queda suspendido en el aire en el momento que se abre su paracaídas
Foto: captura de video redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de dic, 2025

Un salto en paracaídas que comenzó como parte de una jornada habitual en Queensland, Australia, se convirtió en un momento de verdadera angustia cuando uno de los paracaidistas quedó colgado de la cola de la avioneta desde la que saltaba.

El video del incidente, muestra cómo el deportista experimentado enfrentó una situación tensa antes de liberarse y aterrizar con lesiones leves.

Puedes leer: Avión de Latam se incendió antes de despegar con pasajeros a bordo; videos impactantes

¿Cómo fue que un paracaidista quedó suspendido en el aire?

El suceso tuvo lugar durante el tercer salto programado del día en el aeropuerto de Tully, en el norte de Queensland, cuando un grupo de paracaidistas se preparaba para descender desde una altitud de aproximadamente 15.000 pies alrededor de 4.500 metros.

El salto transcurría con normalidad hasta que, al pasar por la puerta del avión, el asa del paracaídas de reserva del paracaidista se enganchó en un alerón del avión, lo que provocó su apertura prematura.

Tras liberarse, el deportista completó su descenso y aterrizó en tierra firme. Aunque sufrió cortes y contusiones leves en las piernas por el impacto con partes de la aeronave y el paracaídas enredado, no se reportaron lesiones graves.

El avión, aunque dañado en su cola, fue aterrizado de forma segura por el piloto, quien había preparado una maniobra de emergencia ante la complejidad de la situación.

La Oficina Australiana de Seguridad del Transporte (ATSB) subrayó la importancia de la comunicación entre los paracaidistas y la tripulación, así como la utilidad del cuchillo de seguridad para situaciones de este tipo.

Puedes leer: El Boeing que “se perdió” y fue encontrado 13 años después; esto hicieron con la aeronave

La investigación posterior también identificó que, aunque no determinante en el incidente, hubo deficiencias en el cálculo de peso y distribución del avión, lo que llevó a recomendaciones para reforzar protocolos de seguridad en futuros saltos.

Mira también: Katherine Porto vivió momentos de tensión en avión que fue reprogramado por supuestos explosivos

