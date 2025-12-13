VIDEO: Momentos de terror vivió paracaidista al quedar suspendido a miles de pies de altura

Un salto en paracaídas que comenzó como parte de una jornada habitual en Queensland, Australia, se convirtió en un momento de verdadera angustia cuando uno de los paracaidistas quedó colgado de la cola de la avioneta desde la que saltaba.

El video del incidente, muestra cómo el deportista experimentado enfrentó una situación tensa antes de liberarse y aterrizar con lesiones leves.

¿Cómo fue que un paracaidista quedó suspendido en el aire?

El suceso tuvo lugar durante el tercer salto programado del día en el aeropuerto de Tully, en el norte de Queensland, cuando un grupo de paracaidistas se preparaba para descender desde una altitud de aproximadamente 15.000 pies alrededor de 4.500 metros.



El salto transcurría con normalidad hasta que, al pasar por la puerta del avión, el asa del paracaídas de reserva del paracaidista se enganchó en un alerón del avión, lo que provocó su apertura prematura.



La apertura accidental del paracaídas provocó que el deportista fuera arrastrado hacia atrás y quedara suspendido bajo la cola de la aeronave mientras ésta seguía su trayecto. La fuerza del paracaídas enredado también causó daños en el estabilizador del avión, generando una situación crítica tanto para el hombre como para la tripulación.

Testimonios recopilados indican que, tras el enganche, varios de los otros 17 paracaidistas salieron de la aeronave sin contratiempos, mientras que el afectado permaneció colgando de la cola.El piloto, al percibir vibraciones inusuales y cambios en el comportamiento del avión, redujo potencia y mantuvo la aeronave en vuelo controlado mientras evaluaba la emergencia.

En un momento crítico, el paracaidista que quedó atrapado utilizó un cuchillo especial que llevaba con él, una herramienta recomendada aunque no obligatoria en los saltos, para cortar las líneas del paracaídas enredado. En menos de un minuto logró liberarse al cortar alrededor de 11 sogas, permitiéndole continuar en caída libre y posteriormente desplegar de forma controlada el paracaídas principal.

Tras liberarse, el deportista completó su descenso y aterrizó en tierra firme. Aunque sufrió cortes y contusiones leves en las piernas por el impacto con partes de la aeronave y el paracaídas enredado, no se reportaron lesiones graves.

El avión, aunque dañado en su cola, fue aterrizado de forma segura por el piloto, quien había preparado una maniobra de emergencia ante la complejidad de la situación.

La Oficina Australiana de Seguridad del Transporte (ATSB) subrayó la importancia de la comunicación entre los paracaidistas y la tripulación, así como la utilidad del cuchillo de seguridad para situaciones de este tipo.

La investigación posterior también identificó que, aunque no determinante en el incidente, hubo deficiencias en el cálculo de peso y distribución del avión, lo que llevó a recomendaciones para reforzar protocolos de seguridad en futuros saltos.

