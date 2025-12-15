Tolima vs. Junior: la IA ya tiene favorito para quedarse con la estrella de Navidad

La final de la Liga BetPlay 2025-II entra en su capítulo definitivo y la expectativa es total. Deportes Tolima y Junior de Barranquilla se enfrentarán este martes 16 de diciembre, a las 7:30 de la noche, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en el partido de vuelta que definirá quién levanta la esperada estrella de Navidad.

El contexto es claro desde el pitazo inicial: Junior llega con una ventaja amplia tras el contundente 3-0 conseguido en el partido de ida, disputado el pasado 12 de diciembre en Barranquilla. Ese resultado dejó al conjunto rojiblanco con un margen que, en finales del fútbol colombiano, suele ser determinante.



Tolima, por su parte, afronta un reto mayúsculo. Necesita ganar por tres goles para igualar la serie y llevarla a los penaltis, o imponerse por una diferencia mayor si quiere coronarse campeón en los 90 minutos. El panorama no es sencillo, pero el equipo pijao confía en su fortaleza como local y en el respaldo de su afición.

Junior vs. Tolima, ¿quién ganará?

Ante este escenario, consultamos a la inteligencia artificial de Google para conocer qué dicen los modelos de predicción y análisis de datos sobre esta final. Según la mayoría de simulaciones y pronósticos, Junior es el principal candidato para quedarse con el título, aunque eso no significa que el partido de vuelta sea un trámite.

Los análisis coinciden en que Deportes Tolima parte como favorito para ganar el juego en Ibagué. La localía, la necesidad de buscar el resultado desde el primer minuto y su historial en casa le dan ventaja en el desarrollo del encuentro. Sin embargo, la IA advierte que una cosa es ganar el partido y otra muy distinta revertir un marcador global tan amplio.

En cuanto al campeón de la Liga BetPlay 2025-II, la inteligencia artificial proyecta que Junior lograría administrar su ventaja y consagrarse campeón, incluso si cae por uno o dos goles en la vuelta. La diferencia conseguida en Barranquilla es considerada una barrera muy difícil de superar en una final de esta magnitud.

El contexto táctico también pesa en las predicciones. Se espera que Tolima asuma riesgos, presione alto y busque el arco rival desde el inicio, mientras que Junior optaría por una postura más cautelosa, priorizando el orden defensivo y el manejo del tiempo.

Junior vs. Tolima: los marcadores probables

Entre los marcadores más probables para el partido de vuelta, según los modelos analizados, aparecen resultados cerrados como 1-0 o 2-0 a favor del Deportes Tolima, así como empates 1-1 o 0-0. En todos esos escenarios, el Junior se quedaría con la estrella de Navidad y cerraría el semestre como campeón.

