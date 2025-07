Habla esposa del hombre que agredió a pasajera en El Dorado: "No me quedo callada"

Una escena de indignación se vivió el pasado 27 de julio en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un hombre agredió a una pasajera en plena sala de espera de un vuelo con destino a Cali. El hecho quedó grabado en video y rápidamente se viralizó por la manera en que escaló la discusión, hasta convertirse en un acto de violencia frente a decenas de personas.

Todo comenzó cuando el agresor le exigió a una mujer que se levantara del asiento que ocupaba, asegurando que estaba junto a su esposa y que necesitaba ese puesto. Ante la negativa de la pasajera, la discusión subió de tono. Según testigos, el hombre no solo fue insistente, sino que terminó empujándola y golpeándola, lo que provocó que varios viajeros intervinieran para detenerlo.

En las imágenes difundidas, se observa cómo una mujer con camiseta y pantaloneta clara, su esposa, intenta separarlo y protegerlo de quienes lo enfrentaron tras el ataque. Más adelante, esta misma mujer se pronunció en redes sociales, confirmando que es la pareja del agresor y asegurando que no aprueba lo sucedido.

El hombre fue capturado en flagrancia y llevado junto a la víctima a la URI de Engativá. Allí, la mujer agredida presentó una denuncia formal por lesiones personales. Según el reporte médico, tiene heridas visibles en el rostro y le fue otorgada una incapacidad de cinco días. El caso fue judicializado bajo el delito de violencia de género y será objeto de una audiencia de conciliación en los próximos días.

Por su parte, la aerolínea Avianca expresó su rechazo a lo ocurrido y alertó sobre el incremento de pasajeros conflictivos. Informaron que este tipo de situaciones han aumentado cerca de un 500 % en los últimos años, por lo que pidieron a las autoridades medidas más estrictas.

La defensa de la víctima, liderada por la abogada Mayte Bayona Aristizábal, relató que su clienta, Claudia Segura, se sentó en una silla vacía cerca a la puerta de embarque. Allí comenzó a trabajar cuando fue abordada por el hombre, quien le exigió levantarse. Al negarse, el agresor la amenazó diciéndole que si no se levantaba, él lo haría por la fuerza. Luego le lanzó el celular al piso y le propinó un golpe en la cara.

La abogada también criticó el actuar de la Policía, pues tanto la víctima como el agresor fueron trasladados juntos en la misma patrulla. Asegura que hubo desconocimiento de los protocolos frente a casos de violencia de género.

Esposa del agresor en El Dorado rompe el silencio: "No lo justifico, él responderá"

Carolina, la esposa del hombre implicado, rompió el silencio a través de un video publicado en redes sociales de la marca 'Khala', en la que participa como emprendedora. En el mensaje dejó claro que no apoya lo sucedido: “No lo justifico, no lo apruebo y no me quedo callada. Lo rechazo desde lo más profundo. Él asumirá las consecuencias de lo que hizo”, expresó.

Además, hizo una reflexión sobre los errores humanos, aunque sin excusar la agresión: “Sé que muchos, en algún momento de nuestra vida nos hemos equivocado. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.

Su intervención generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos valoraron su postura firme al no defender el acto, mientras otros le pidieron que se apartara por completo de la situación. Por ahora, el caso sigue en proceso judicial y se espera que en los próximos días se realice la audiencia correspondiente.