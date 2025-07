Papá de Antonella habla sobre su relación con Silvana Torres: "Era una buena mujer"

Todavía en shock por lo ocurrido, el papá de Antonella Torres decidió hablar por primera vez. En entrevista con el medio La Patria, este martes 29 de julio, el joven relató cómo fue su relación con Silvana Torres, la madre de su hija y principal señalada del ataque que le quitó la vida a la menor.

Él mismo reconoce que todo comenzó bien. “Al principio la relación era muy bonita y estable, ella era una buena mujer o eso creía”, dijo. Ambos eran muy jóvenes, aún estudiaban, pero tenían la intención de construir algo juntos. Cuando ella quedó embarazada, él siguió apoyándola, a pesar de sus propias limitaciones. Iba a pie a llevarle dinero para los pasajes y para las vitaminas del embarazo. Había vendido su moto para organizar el baby shower, que según él, fue espectacular.

Después del nacimiento de Antonella, las cosas cambiaron. Empezaron los conflictos. Intentaron varias veces tener una relación estable, pero no funcionó. “Le gustaba estar en conflicto y todo eso lo aguanté mucho tiempo por estar con mi hija”, contó. Él quería una familia para la niña, pero la convivencia no fue posible.

En sus palabras, Silvana tenía una actitud hostil cuando ya no estaban juntos. “Cada que iba a San Sebastián, si no estábamos en una buena etapa, me decía cosas hirientes, me presumía los manes con los que hablaba y que la iban a recoger”, relató. Incluso asegura que ella le decía que no lo amaba, pero al mismo tiempo afirmaba que él era solo de ella.

“Pasé muchas humillaciones para poder ver a mi hija”, dijo con la voz entrecortada. Hacía videollamadas, rogaba por tener momentos con Antonella, pero no siempre se lo permitían. Además, mencionó que pocas veces la madre dejaba que la niña compartiera con la familia paterna porque, según ella, eran demasiado sobreprotectores.

El joven agradeció a la Alcaldía de Manizales por brindarle apoyo psicológico y también a las personas que participaron en la velatón.

“No siento odio, siento tristeza. Hay mucha gente sufriendo por esto, como la familia de ella y la mía”, dijo. Pero fue claro al señalar que, para él, la razón del ataque fue personal. “La niña era mi vida, yo la amaba con mi corazón, y esa fue su venganza”.

Así ocurrió la muerte de Antonella Torres en Manizales

El sábado 26 de julio, vecinos del barrio San Sebastián, en la comuna Ciudadela del Norte de Manizales, alertaron a las autoridades tras escuchar gritos que venían de un apartamento ubicado en la torre 26 de un conjunto residencial.

Al ingresar, la Policía encontró a la menor con heridas graves y a su madre, Silvana Torres, con lesiones que, al parecer, se habría causado ella misma. La niña fue trasladada de urgencia al SES Hospital Universitario de Caldas, donde ingresó en paro cardiorrespiratorio. A pesar de los esfuerzos médicos, incluyendo una toracotomía de urgencia, falleció por un shock hipovolémico causado por múltiples heridas.

En el lugar, las autoridades incautaron un arma blanca, un celular y varias cartas escritas a mano por la joven madre, las cuales están siendo analizadas por la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes. El contenido exacto de las notas no ha sido revelado, pero podrían aportar pistas clave sobre su estado emocional y las circunstancias del ataque.

Silvana Torres fue presentada ante una juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra. La Fiscalía continúa con la recolección de pruebas, entrevistas y análisis de redes sociales donde, días antes del hecho, la joven había publicado mensajes sobre agotamiento, ansiedad y una constante lucha interna.

