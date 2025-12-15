Mamá de B King lanza pulla a Marcela Reyes sobre su hijo: “No respetó su memoria”

A casi tres meses del fallecimiento de Bayron Sánchez Salazar, o más conocido como B King, en México, por lo cual, su familia rompió el silenció y se refirió de la relación actual con Marcela Reyes, la ex pareja del artista, además de cómo lidian el luto por su pérdida.

Por lo cual, en una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión, Adriana Salazar, madre de B King, y su hermana Stefania Agudelo, revelaron que no mantienen ningún contacto con la DJ, a quien acusan de no haber respetado la memoria del cantante tras su muerte.

Recordemos que en septiembre de 2025 fue encontrado el cuerpo sin vida de B King y Regio Clown en Cocotitlán, México. Tras este suceso, la familia del artista colombiano decidió marcar un duro proceso de duelo, en el cual se ha marcado una distancia irreconciliable con Marcela Reyes.



¿Qué dijo la mamá de B King sobre Marcela Reyes?

Adriana Salazar, confirmó que, si bien hubo una comunicación inicial tras conocerse la noticia, ésta cesó rápidamente. "Con Marcela al principio sí hablé, ella me llamó," relató pero añadió enfáticamente: "No tengo nada de qué hablar con ella, no me interesa en absoluto".

De igual forma, señaló que el quiebre definitivo, se debe a la manera en que ella se refirió públicamente a B King después de su muerte. Destacando que está solo se aprovechó del dolor de su familia. “habló muy mal de mi hijo, no respetó su memoria porque habló mal de él después”.

La familia sostiene que las declaraciones de Marcela Reyes fueron injustas y dolorosas. Además recalcaron que la DJ lo miró por encima del hombro y que su postura daba a entender que ella fue quien le brindó reconocimiento al artista, minimizando así su talento.

Sumado a esto, Stefania Agudelo, insistió en que "Había que respetar su memoria," y se manifestó en contra del 'bullying' y el 'hate'. Adicionalmente, afirmó que su hermano cambió su forma de ser cuando comenzó a salir con la DJ, al punto que dejó de creer en su pasión por la música.

Actualmente, la familia mantiene que no tienen comunicación alguna con Reyes. En medio de su proceso, que se ha transformado en un propósito de justicia y memoria, la familia busca limpiar el nombre del artista, asegurando que él había superado cualquier etapa de consumo de sustancias y estaba enfocado en la música y su crecimiento personal al momento de viajar a México.