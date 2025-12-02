Marcela Reyes aclara rumores sobre su vida privada tras visita conyugal

La DJ y empresaria Marcela Reyes se refirió públicamente a la polémica que rodea su vida personal, tras la circulación de versiones que la vinculan sentimentalmente con alias Pichi, un hombre condenado a 52 años de prisión.

Desde hace varias semanas, en redes sociales circulan imágenes tomadas de un video de Marcela en las que aparece un retrato de un hombre junto a la cama de la artista, lo que generó especulaciones sobre su presunta pareja.

Alias Pichi, identificado como Óscar Camargo Ríos, fue capturado en un operativo en diciembre 2024 en Antioquia, según reportes oficiales. Las acusaciones a su cargo incluyen delitos como homicidios y narcotráfico.



Aunque la DJ no confirmó su relación con él de forma directa, recientemente respondió en redes al cuestionamiento sobre sus visitas conyugales, defendiendo su derecho a mantener su vida privada.

En una publicación, Marcela afirmó que su vida profesional, como DJ, empresaria e influencer, es producto de su trabajo durante años, y que no corresponde juzgarla por con quién mantenga una relación.

Añadió que su privacidad merece respeto y que no siente obligación de mostrar públicamente su vida sentimental, dado su historial mediático.

¿Quién es la pareja de Marcela Reyes?

El supuesto vínculo generó un amplio debate en redes sociales y en medios de prensa. Para algunos, la relación genera dudas por parte de alias Pichi; otros defienden la autonomía de Marcela para manejar su vida privada sin la exposición pública.

Sin embargo, hasta ahora, no existe confirmación oficial de parte de las autoridades o de la DJ que establezca públicamente la identidad del hombre que la acompaña, ni que verifique que alias Pichi sea su pareja.

La declaración de Marcela Reyes marca un intento por separar su trayectoria profesional de su vida privada en medio de rumores y señalamientos.

Los hechos que podrían vincularla con alias Pichi siguen siendo objeto de especulación en redes sociales pero aún no hay una confirmación definitiva.

