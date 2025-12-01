Sebastián Vega habla sin tapujo de Lina Tejeiro, ¿le veía futuro en la actuación?

Sebastián Vega recordó en El Klub de La Kalle su paso por Padres e Hijos como una "escuela muy chévere". El ritmo de trabajo en la serie era notoriamente exigente; el actor llegó a tener hasta 46 escenas en un solo día.

La producción operaba de manera intensiva, terminando de cerrar un capítulo el día que salía al aire al día siguiente. Esta presión requería que los actores estuvieran "muy muy en la juega" (atentos).

Puedes leer: Sebastián Vega revela cuál es el regalo que espera del Niño Dios en esta Navidad



Vega incluso recordó anécdotas del director Roberto Reyes, quien era un maestro en la dirección y la proactividad, como la falsificación de escenas de cama al pegar un colchón a la pared para ahorrar tiempo.

Durante su tiempo en la serie, Vega interpretó al "primer novio de Daniela" Franco, siendo el personaje con el que Daniela "bajó bandera".

Publicidad

El actor tocó el tema de mezclar el trabajo con el romance, algo que él generalmente evita por ser "muy metódico y muy canzón y muy ñoño" en su trabajo, y que podría llevar a llegar al set con "pelea a bordo".

Puedes leer: Sebastián Vega rompe el silencio y habla sin filtros del actor que le declaró la guerra

Publicidad

No obstante, reconoció que con Lina Tejeiro la situación fue diferente. "Yo fui novio de Lina 3 años. Fuimos novios 3 años, cuento cuento". Vega aclaró que no fue un "parchecito," sino una relación de pareja formal.

Este romance ocurrió "ya al final" de su participación en la serie. El actor confiesa: "No me aguanté las ganas, eso fue ya al final".

Afortunadamente, como su personaje ya iba de salida, el romance "no interfirió mucho" con su trabajo.

¿Qué dijo Sebastián Vega de Lina Tejeiro?

En cuanto a la trayectoria profesional de su compañera, la entrevista lo confrontó con una pregunta específica: si le veía tanto futuro a "Sami", personaje interpretado por Lina Tejeiro. Vega optó por no hablar del futuro profesional de nadie, pero sí se refirió a la actriz de manera positiva.

Publicidad

Sobre la actriz que interpretaba a Sami, Vega dijo que "sí sí había algo allí, siempre ha sido muy bonita" y no dudó en alabarla: "Lina divina, eso no, bonita sí, no y tiene una energía muy chimba".

Publicidad

Mira la entrevista completa: