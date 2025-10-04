Radical cambio de look de Lina Tejeiro la deja irreconocible: "Cambió de nacionalidad"

La actriz colombiana Lina Tejeiro, reconocida por su carisma y su capacidad de conectar con miles en el mundo digital, ha demostrado una vez más que no teme al cambio, convirtiendo cada giro en un impulso artístico.

Si bien hace unos meses ya había captado la atención al despedirse de su cabello largo con un corte a la altura de los hombros, la sorpresa que aguardaba a principios de octubre dejó boquiabiertos incluso a sus seguidores más fieles.

El sábado 4 de octubre, Tejeiro irrumpió en sus redes sociales con un cambio de look que ella misma calificó como “muy extremo” y “radical”. La estrella apareció con el cabello completamente decolorado y un impactante tono rubio platino.

El resultado del cambio fue tan dramático que provocó un efecto inmediato en su apariencia. La actriz se ve, según las observaciones de los usuarios, más blanca, y sus ojos parecen más claros.



Este drástico giro visual fue el motor de la sorprendente reacción de sus fanáticos, quienes inundaron la publicación con elogios y comparaciones inusuales.

La propia Lina Tejeiro celebró su nueva imagen compartiendo la foto con la descripción: “con esta mona llenas el álbum“.

Los comentarios positivos no se hicieron esperar, confirmando que la actriz, que ha prometido documentar su nueva etapa artística en el teatro, sabe cómo generar tendencia.

Entre las reacciones más destacadas, su mejor amiga, la cantante Greeicy Rendón, simplemente exclamó: “uf claro que sí”.

Sin embargo, el impacto fue tal que muchos usuarios la compararon directamente con la empresaria y figura de reality estadounidense Kylie Jenner, específicamente cuando esta lucía rubia.

Comentarios como "¿Kylie Jenner eres tú?" o "guau te ves increíblemente hermosa, cómo es posible que todo se te vea espectacular" se multiplicaron, sugiriendo que la actriz parecía haber adoptado un aspecto que trascendía su identidad anterior.

Lina Tejeiro y Kylie Jenner Foto: Redes de Lina Tejeiro y Kylie Jenner

Este nivel de transformación visual ha provocado que, en la esfera digital, se afirme jocosamente que Lina Tejeiro ha "cambiado de nacionalidad" con su nuevo estilo radical.

Este look rubio llega meses después de que Tejeiro mostrara su primera gran transformación del año. En junio de 2025, la actriz se había despedido de su melena larga en un proceso a cargo del estilista Malejo Cangrejo, quien la convenció de ir más allá de "solo las puntas".

En aquel momento, la actriz expresó que el corte era parte de una necesidad de cambio y de “dejar ir”. Incluso la creadora de contenido Valeria Giraldo comentó sobre su habilidad para lucir cualquier estilo: “Ella abusa de que todo le queda perfecto”.

Aunque siempre existe preocupación entre los usuarios sobre el posible daño a su cabello debido a la decoloración extrema, lo cierto es que Lina Tejeiro continúa demostrando su valentía ante las cámaras.

